[아시아경제 이지은 기자] 북한 영변 핵시설 내 우라늄·플라토늄 농축 시설이 재가동되고 있다는 주장이 제기된 데 대해 정부가 "면밀하게 추적·감시 중"이라는 입장을 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 14일 정례브리핑에서 영변 핵시설 재가동 여부에 대해 "구체적으로 확인해 드리기 어렵다"며 이같이 밝혔다.

이 대변인은 "영변을 포함한 북한의 핵 미사일 동향에 대해서는 긴밀한 한미 공조를 바탕으로 면밀하게 추적 감시해 오고 있다"고 밝혔다.

앞서 국제원자력기구(IAEA) 사무차장 출신의 올리 하이노넨 스팀슨센터 특별연구원은 미국의 소리(VOA) 방송에서 지난 1일 촬영된 위성사진을 근거로 북한 영변 핵시설 내 우라늄·플라토늄 시설이 재가동되고 있다고 주장했다. 고농축 우라늄을 만들기 위한 육불화우라늄 공급소 및 통제실 포함 구역의 지붕 눈이 녹아 있다는 이유에서다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr