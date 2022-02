고승범 금융위원장 "2월 韓 금융시장 변동성 확대로 우려 커져"

미국 소비자물가지수 폭등

러시아 우크라이나 침공 가능성 높아져



경기 하방리스크, 금융불균형 리스크 등이 '상호 강화 작용'

[아시아경제 심나영 기자] 고승범 금융위원장은 14일 금융위원회 금융시장점검회의 및 간부회의에서 "1월에 이어 국내외 금융시장 변동성이 다시 확대될 가능성이 있는 만큼, 철저한 모니터링 및 대비 태세를 지속 유지해야 한다"며 "지난 금요일 미국 증시는 큰 폭의 조정을 받았고, 이번주 우리 증시의 변동성도 커질 것으로 전망된다"고 말했다.

지난주 발표된 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)는 7.5% 로 40년만의 최대치를 갱신했다. 러시아의 우크라이나 침공 가능성에 대한 각국의 우려도 주말을 거치면서 크게 높아지고 있다. 고 위원장은 "특히 우크라이나 이슈는 향후 전개방향이 매우 불확실한 상황이므로 예의주시할 필요가 있다"며 "유사시 시장충격을 최소화할 수 있도록 시나리오별 조치계획을 다시 한 번 점검해 주기 바란다"고 말했다.

이어 "경기 하방리스크와 금융불균형 리스크가 상호 강화 작용을 일으킬 수 있는 만큼, 경제·금융 상황을 면밀히 살펴 나가야 한다"고 강조했다. 경기 하방리스크 요인은 코로나19 변이 확산 지속, 글로벌 인플레이션 우려, 국제정세 불안 및 공급망 차질 장기화 등을 꼽았다. 금융불균형 리스크로는 부채 증가 및 자산가격 급등, 잠재 부실위험 누적, 긴축에 따른 글로벌 유동성 이동을 거론했다.

그는 "전세계적으로 유동성이 전례없이 늘어온 만큼, 글로벌 긴축 개시로 지금까지 경험 못한 경제·금융여건의 변화가능성도 있다"며 "가계부채, 자영업자부채, 비은행권 리스크 등 핵심위험분야를 주의깊게 살피면서, 필요한 선제조치를 취하도록 하겠다"고 했다.

이어 "금융권은 단기적 이익 추구에 매몰되어 직면한 리스크를 간과하거나 과소평가하는 우를 범하지 않아야 한다"며 "가계·기업은 금리상승 충격 등을 견딜 수 있을지 재무상태를 점검하고, 과도한 레버리지는 줄여 나가야 할 것"이라고 강조했다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr