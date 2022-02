에이스침대, 최고급형 하드타입 매트리스 '에이스 벨라-Ⅲ' 출시

[아시아경제 김종화 기자] 대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 온몸을 잡아주는 견고함과 위생적인 소재로 쾌적한 수면 환경을 제공하는 매트리스 '에이스 벨라-Ⅲ(ACE BELLA-Ⅲ)'를 출시했다.

에이스 벨라-Ⅲ는 단단한 지지력으로 안정적인 수면 환경을 추구하는 고객들의 니즈를 맞춰 탄생한 에이스침대 슈퍼 하드(Super Hard) 타입 최고급형 매트리스다. 라지킹(LK)부터 슈퍼싱글(SS)까지 총 6가지 규격으로 출시돼 개인 체형과 침대 프레임 크기에 따라 다양하게 선택이 가능하다.

에이스 벨라-Ⅲ는 강력한 지지력으로 체압을 고르게 분산시켜 주고 스프링 강선에 황금도금을 적용해 매트리스의 내부의 미생물과 녹발생을 방지한 위생적인 '플러스 파워 스프링', 탁월한 통기성과 흡습발산 효과로 쾌적한 수면 환경을 제공하는 '100% 레이온 원단'과 '100% 순수양모' 소재, 쏠림 현상을 방지하기 위해 탄력의 대칭을 맞춘 에이스침대만의 특허기술 'FTF 공법', 외관 변형 방지 기능의 '하이필로우 공법' 등 에이스침대의 다양한 침대 기술력이 적용됐다.

또 매트리스 상면보다 하면의 경도가 조금 더 부드러운 '투웨이 기법'이 적용돼 매트리스를 뒤집어 사용하면 단단함과 부드러움을 모두 경험할 수 있다.

에이스침대 관계자는 "에이스 벨라-Ⅲ는 에이스침대만의 소재와 공법으로 이전에 출시됐던 에이스 벨라, 에이스 벨라-Ⅱ의 업그레이드 버전"이라면서 "에이스침대만의 수면 기술이 담긴 슈퍼 하드 타입 최고급형 매트리스를 통해 단단한 안정감과 쾌적한 수면 환경을 느끼길 바란다"고 전했다.?

김종화 기자 justin@asiae.co.kr