BNP파리바 카디프생명-BNK부산은행 "비대면 상품 공동 판매 확대"

[아시아경제 이창환 기자] BNP파리바 카디프생명은 BNK부산은행과 비대면 상품 3종인 ‘더세이프 대출안심보험’, ‘(e)더쉬운자산관리 ETF변액보험2.0’, ‘(e)안심드림(Dream) 상해보험’을 출시했다고 14일 밝혔다.

상품은 이날부터 BNK부산은행 모바일뱅킹 앱을 통해 가입할 수 있으며, 3월부터는 웹사이트에서도 확인할 수 있다.

‘더세이프 대출안심보험’은 보험사고 시 대출금을 대신 갚아주는 신용생명보험 상품이다. 대출금 상환 후 채무상환 의무가 가족에게 전가되지 않고, 남은 보험금은 필요자금으로 활용 가능해 예기치 못한 상황에서도 소중한 가족과 자산을 보호할 수 있다.

‘(e)더쉬운자산관리 ETF변액보험2.0’은 ETF모델 포트폴리오(펀드배분)에 따라 주기적으로 펀드 자동변경을 실행해 수익률 관리가 용이한 상품이다.

‘(e)안심드림(Dream) 상해보험’은 재해사망 시 보험금에 이미 납입한 보험료 100%를 더해주고, 또는 사고없이 만기 시에도 이미 납입한 보험료 100%를 그대로 돌려주는 환급형 상품이다.

박봉수 BNP파리바 카디프생명 방카슈랑스 부문 CSO(최고영업책임자)는 "이번 BNK부산은행 비대면 상품 3종 출시를 통해 당사의 주력상품인 신용생명보험과 ETF변액보험에 대한 고객들의 접근성을 높일 것"이라며 "양사의 고객들이 예상치 못한 보험사고 및 변동성이 높은 시장상황에서도 소중한 가족과 자산을 지킬 수 있는 안전장치를 마련할 수 있기를 바란다"고 말했다.

