"비대면 서비스 경쟁력 강화" 롯데호텔, '이숍(e-SHOP)' 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 공식 홈페이지와 애플리케이션(앱)에서 호텔 대표 상품을 간편하게 구매할 수 있는 프리미엄 온라인 숍 '롯데호텔 이숍(LOTTE HOTEL e-SHOP)'을 오픈했다고 14일 밝혔다.

롯데호텔 이숍에서는 시그니엘 서울과 부산, 롯데호텔 서울, 월드, 제주, 울산, 부산 등 총 7개 체인 호텔에서 이용 또는 구매 가능한 100여종의 상품을 판매한다. 롯데호텔 자체 침구 브랜드 '해온', 시그니엘 호텔 로비 향을 그대로 느낄 수 있는 '시그니엘 디퓨저' 등의 인기 자체 브랜드(PB) 상품도 만날 수 있다. 특정 상품에 한해 5~20% 가격 할인 프로모션도 진행 중이다.

호텔은 고객 편의성을 높이기 위해 사용자 중심으로 직관적 구성을 갖췄다고 설명했다. 드라이브 스루, 푸드, 라이프 스타일, 프리미엄 베딩, 레스토랑 이용권 등 5개 카테고리로 분류해 원하는 상품을 쉽게 찾아볼 수 있도록 했다.

수령 방법도 상품이나 구매 목적에 따라 매장 픽업, 택배 배송, 문자메시지 또는 카카오톡 선물하기 중 선택할 수 있다.

롯데호텔 관계자는 "고객 접근성, 편의성을 높이는 비대면 서비스 경쟁력 강화를 위해 드라이브 스루, 온라인 익스프레스 체크인 등에 이어 프리미엄 온라인 숍도 함께 선보이게 됐다"며 "롯데호텔 이숍에서 선보이는 다양한 상품을 통해 호텔에서 경험한 특별한 순간을 일상에서도 경험하길 바란다"고 말했다.

