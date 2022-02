◆ 국장급 승진

▶신남방정책특별위원회 신남방정책추진단 경제산업협력관 서기웅

◆ 과장급 전보

▶통상국내정책과장 홍순파 ▶에너지안전과장 황윤길 ▶지역경제총괄과장 문양택 ▶재생에너지보급과장 이경수 ▶디지털경제통상과장 이창훈 ▶울산자유무역지역관리원장 김용완 ▶남부광산안전사무소장 김홍국

