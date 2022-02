2월 셋째 주, 전국 12곳 총 7482가구 청약접수

[아시아경제 황서율 기자] 2월 셋째 주 전국 12곳에서 총 7482가구가 청약 접수를 받는다.

12일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 이달 셋째 주 청약 접수를 받는 지역 중 절반 이상(50.2%)은 수도권에 집중돼있다. 대구·광주·세종·경북 등 지방 곳곳에서도 공급이 이뤄진다.

경기에서는 오는 15일 두산건설이 경기 광주시에 공급하는 ‘두산위브 광주센트럴파크’의 1순위 해당지역 청약접수를 받는다. ‘두산위브 광주센트럴파크’는 지하 3층~지상 최고 29층, 6개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 693가구 규모로 조성된다. 단지는 회안대로를 통한 장지IC, 태전JC 진입이 용이하다.

충북에서도 같은 날 충북 청주시 ‘한화 포레나 청주매봉’의 1순위 해당지역 청약 접수를 진행한다. 지하 2층~지상 29층, 21개동, 전용면적 74~104㎡, 총 1849가구 규모다.

모델하우스는 ‘e편한세상 안성 그랑루체’등 4곳이 오픈할 예정이다. 오는 18일 DL건설은 경기 안성시에 건립되는 'e편한세상 안성 그랑루체‘의 모델하우스를 오픈할 예정이다. 같은 날 현대엔지니어링은 경남 통영시에 공급하는 ’힐스테이트 통영‘의 모델하우스를 오픈한다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr