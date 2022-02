윤석열 "사드, 전략전술 문제로 수도권 방어 유리한 곳에"

[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 사드 배치 위치에 대해 수도권을 지목했다. 윤 후보는 11일 한국기자협회 주최로 열린 '2차 TV토론'에서 사드 배치 지역을 묻는 이재명 더불어민주당 후보의 질문에 "군사 전략 전술적인 문제이니 가장 수도권 방어에 유리한 위치에 있는 지점을 선택해야 한다"이라고 밝혔다.

