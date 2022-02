20대 중국인 유학생, 부산서 30대男 2명에 폭행당해 경찰 수사 … “편파판정, 반중 감정 아닌 듯”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 20대 중국인 유학생이 부산에서 한국인 남성 2명으로부터 폭행당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

베이징 동계올림픽 편파 판정 시비로 양 국민 사이 감정의 골이 팬 가운데 일어난 사건이어서 귀추가 주목된다.

11일 부산 남부경찰서에 따르면 지난 9일 오후 8시 50분께 남구 대연동 한 길거리에서 20대 중국인 유학생 A씨가 한국인 30대 남성 B씨 등 2명으로부터 폭행을 당했다는 신고를 경찰이 접수했다.

경찰은 현장으로 출동해 B씨 등 2명을 임의동행해 대연지구대에서 조사한 뒤 돌려보냈다.

사건 발생 이후 중국판 트위터 웨이보에 피해자로 보이는 유학생이 발길질을 당하는 영상과 함께 ‘동계올림픽 때문에 중국인이 한국에서 폭행당했다’는 선동적인 내용의 게시물이 확산하고 있다.

경찰은 동계올림픽 편파 판정 논란으로 불거진 한국 내 반중 감정과 크게 연관이 없는 것으로 현재까지 이 사건을 파악하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “길 가다 어깨가 부딪히면서 시비가 된 것으로 보인다. 가해자가 중국인을 특정해 폭행한 것은 아닌 것으로 파악된다”고 했다.

중국 외교부도 지난 10일 오후 영사 서비스 웨이보 계정에 이 사건에 관한 입장을 내놨다.

중국 측은 “우리는 이 일에 대해 고도로 주목하고 부산주재 총영사관이 이미 당사자에게 연락해 상황을 파악하고 협조를 제공했다”고 밝혔다.

또 “현지 경찰의 조사에도 협조하고 계속 사안을 바라보고 있다”며 “해외에 있는 중국 국민의 합법적 권익과 신체 안전을 지킬 것”이라고 했다.

경찰은 접수된 사건에 대해 현재 수사 중인 사안이라 세부 내용을 알려줄 수 없다고 밝혔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr