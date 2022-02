[아시아경제 황윤주 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 88,000 전일대비 700 등락률 +0.80% 거래량 1,057,494 전일가 87,300 2022.02.11 09:53 장중(20분지연) 관련기사 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공환율 하락에 강보합세…LG엔솔, MSCI 편입 앞두고 '관망' close 는 작년 4분기 연결 기준 영업이익이 1085억원으로 전년 동기 대비 27.5% 감소했다고 11일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조7851억원으로 44.5% 증가했으며, 당기순이익은 2198억원으로 흑자전환했다.

작년 연결 기준 영업이익은 5968억원으로 30.9% 증가했으며, 매출액은 6조1361억원으로 47.6% 늘었다. 당기순이익은 1조6419억원으로 847.1% 뛰었다.

별도 기준 영업이익은 1315억원으로 전년 동기 대비 23.5% 증가했고, 매출액은 6523억원으로 28.4% 늘었다. 당기순이익은 1106억원으로 흑자전환했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr