함양군, 2022년 주민자치 활성화 계획 본격 추진

11개 읍면 84개 주민 밀착형 프로그램 운영

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 지난 7일 안의면과 함양읍 주민자치회 대상 전문가 컨설팅을 시작으로 ‘2022년 상생 네트워크’를 본격화한다. 그동안 중단 수준에 머물렀던 주민자치프로그램이 정상적으로 운영된다.

2월부터 12월까지 11개월간 진행되는 주민자치프로그램은 코로나19 방역 수칙에 따라 11개 읍면 실정에 맞는 84개의 주민밀착형 프로그램으로 운영된다.

군은 주민자치프로그램 운영과 함께 전환 1년 차(함양읍, 유림면, 안의면) 및 전환 2년 차(마천면, 수동면, 서상면) 주민자치회를 대상으로 전문가가 나서 총 48회차 맞춤형 컨설팅을 한다.

전환 1년 차 주민자치회에는 안정적인 정착과 역량 강화 지원을, 전환 2년 차 주민자치회에는 주민자치회 고도화 지원과 주민참여예산, 각종 공모사업에 관한 내용으로 맞춤형 컨설팅을 할 예정이다.

또 읍면별 실정에 맞는 자체 사업을 발굴해 1 읍면, 1 특색사업 추진으로 주민자치역량 강화에도 힘쓸 계획이다.

주민자치위원들은 “유례 없던 코로나 상황으로 지난 2년간 주민자치프로그램의 운영이 순조롭지 못했으나, 올해는 방역 수칙과 거리두기를 지켜 안전하게 프로그램을 운영할 것”이라고 말했다.

