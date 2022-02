경기도, '현장노동자 휴게시설 개선' 추진

19개 시·군 72개소, 2000만~4000만 원 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 올해 현장 노동자 휴게시설 개선 추진 계획을 확정하고 본격적인 사업 추진에 들어간다.

경기도는 "'현장 노동자 휴게시설 개선사업'은 노동자에게는 휴게권을 보장하고, 사업주에는 노동 생산성을 높일 수 있는 상생의 사업"이라고 10일 전했다.

올해는 사업 방식을 '도 직접 추진'에서 '시·군 보조사업(도비 50%·시군비 50%)'으로 전환한다.

지난해 도비 4억 원에서 올해 10억 원(도비 5억 원, 시군비 5억 원)으로 늘리고 대상도 지난해 23개소에서 올해 72개소로 확대한다.

의정부·부천 등 19개 시·군의 사회복지시설과 공장 밀집지역 등의 열악한 중소기업, 요양병원을 우선 지원할 예정이다.

휴게시설 개선에 필요한 비용을 1곳 당 2000만 원까지 지원하고, 휴게시설 신설은 3000만 원까지 지원한다.

또한 2~3개 사업장이 공동으로 휴게시설을 설치하면 최대 4000만 원까지 지원받을 수 있다.

사업 신청은 3월~5월 사이 시·군별로 진행할 예정이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr