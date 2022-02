또 윤석열만 몰랐나…"다양성 위해 기술·예술·과학고로 나누자"

지난해 12월 "앱으로 구직하는 시대가 온다" 발언

당시에도 '시대착오적'이라는 비판받아

[아시아경제 윤슬기 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 유튜브 방송에 출연해 "고등학교를 기술고와 예술고, 과학고 등으로 나눠야 한다"고 말해 현행 교육 정책을 모르는 것 아니냐는 비판이 나왔다.

윤 후보는 9일 방송인 홍진경씨의 유튜브 채널 '공부왕 찐천재'에 출연해 이차방정식 수업을 마친 뒤 그의 교육철학에 관해 언급했다.

윤 후보는 "(교육은) 가르친다기보다 스스로 배울 수 있게 도와주는 것"이라며 "제일 중요한 점은 다양성을 키워줘야 한다. 똑같은 커리큘럼을 갖고 똑같이 가르쳐서는 우리 사회의 발전이 없다"고 설명했다.

홍씨가 "교육의 다양성을 위해 어떤 계획이 있나"라는 질문하자 윤 후보는 "중학교까지는 정규 교과과정을 똑같이 배우는 시간을 줄여 다양한 걸 배울 수 있게 하고, 고등학교 갈 때는 학교를 기술고, 예술고, 과학고 등으로 나눠야 할 것 같다"고 말했다.

이를 본 누리꾼들은 윤 후보의 발언을 비판했다. 이미 현행 교육 정책에 존재하는 특성화고와 특수고를 대안으로 제시한 윤 후보를 비꼰 것이다. 누리꾼들은 "기술고, 예술고, 과학고 나누는 공약 참 좋아보인다. 역시 윤석열 후보님이다. 20년을 뒤로가는 공약! 이왕이면 국민학교도 초등학교로 명칭을 바꾸는 것이 좋지 않을까요?", "다른 시대에 갇혀있다 오신 건 아닌가요", "고등학교 분리하시고, 내후년쯤엔 앱으로 구직도 할수있는 시대! 꼭 만들어달라"는 등의 윤 후보에 대한 조롱을 담은 반응을 보였다.

국민의힘 선거대책본부 관계자는 한겨레를 통해 "현재도 과학고, 외고, 예술고, 기술고, 인문계 등 고등학교가 기능별로 나눠져 있지만 제 기능을 하지 못하고 있지 않느냐"면서 "외고나 과학고를 나와서 의대에 가는 현실을 바로 잡아 원래 취지대로 정상화하고 교육의 다양성을 살리자는 것"이라고 윤 후보의 발언을 설명했다.

한편, 윤 후보는 지난해 12월에도 "앱을 깔면 구직 정보를 얻을 수 있을 때가 곧 온다"고 말해 시대착오적 발언을 했다는 비판을 받은 바 있다. 그는 청년 실업 문제에 대해 언급하면서 "조금 더 발전하면 학생들이 휴대전화에 앱을 깔아 어느 기업이 지금 어떤 종류의 사람을 필요로 하는지 실시간으로 정보를 얻을 수 있을 것 같다"고 말했다. 당시 누리꾼들은 "세상 물정을 너무 모르는 것 아니냐"며 윤 후보를 비판했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr