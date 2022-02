차백신연구소, 알지노믹스와 차세대 RNA 백신 개발 위한 협약 체결

[아시아경제 이춘희 기자] 차백신연구소 차백신연구소 261780 | 코스닥 증권정보 현재가 8,440 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,470 2022.02.09 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"올해는 합성항원 백신이 트렌드…차백신연구소 주목"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제"테슬라 손 잡는다" 2차전지 황금株 공개 close 가 알지노믹스와 손잡고 차세대 리보핵산(RNA) 백신 개발에 나선다.

차바이오텍 계열사인 차백신연구소는 알지노믹스와 차세대 RNA 플랫폼 기반의 '차세대 백신 공동 개발을 위한 협약'을 체결했다고 9일 밝혔다. 앞으로 양사는 차세대 RNA 백신을 공동으로 연구?개발하고, 이 과정에 필요한 물적?인적 자원 교류를 위한 협력도 진행할 계획이다.

차세대 RNA 백신은 현재 코로나19 백신의 주류로 자리잡은 메신저 RNA(mRNA) 백신의 차세대 기술이다. 차세대 RNA 백신은 비선형 RNA 구조체를 기반으로 제작돼 선형인 mRNA 백신보다 안정성이 뛰어나고 효과가 더 오래 지속될 것으로 기대된다.

차백신연구소는 백신에 적용할 타깃 질환을 선정하고 이에 맞는 항원을 설계하게 된다. 알지노믹스는 자체 보유한 비선형 RNA 구조체 플랫폼을 기반으로 차백신연구소가 설계한 항원을 발현하는 RNA 백신의 제작 및 최적화와 제조, 공정 개발을 맡다. 차백신연구소는 RNA 백신의 전달 물질로 ‘리포-팜(Lipo-pam)’을 활용해 개발된 백신을 비임상 연구하고 백신 후보물질을 도출할 예정이다.

차백신연구소는 현재 재조합 단백질 백신 제조에 필요한 면역증강제 ‘엘-팜포(L-pampo)’와 리포-팜을 자체 개발해 보유하고 있다. 이를 활용해 B형 간염, 대상포진 등 감염성 질환에 대한 예방?치료백신의 임상 개발을 진행 중이다.

알지노믹스는 RNA 기반의 신약 개발 기업으로 RNA 치환효소로 질병을 유발하는 표적 RNA를 편집하고 그 자리에 치료 RNA를 생성시키는 기전을 기반으로 해 항암제, 퇴행성 및 유전질환 치료제를 개발하고 있다. 또한 고유의 비선형 RNA 구조체 플랫폼 기술도 보유하고 있다.

염정선 차백신연구소 대표는 “자체적인 고유 기술을 보유한 두 회사가 협력해 차세대 백신 플랫폼과 이를 활용한 신규 파이프라인 개발이 더 원활해질 것”이라며 "이번 협약을 통해 RNA 백신 등 새로운 영역으로 사업 영역을 확대할 것”이라고 말했다. 이성욱 알지노믹스 대표도 “당사의 신규 RNA 구조체 기술을 기반으로 한 차세대 백신 개발이 가속화될 수 있을 것으로 기대한다”며 “알지노믹스 고유의 RNA 플랫폼 기술의 혁신적인 치료제, 나아가 차세대 백신으로서의 범용성과 활용성 및 우수성을 증명하겠다”고 말했다.

