[특징주]차백신연구소, 차바이오텍 지분 매각에 15%대 약세

차백신연구소 차백신연구소 close 증권정보 261780 KOSDAQ 현재가 2,550 전일대비 595 등락률 -18.92% 거래량 877,019 전일가 3,145 2026.03.19 09:22 기준 관련기사 소룩스, 차백신연구소 인수로 바이오 사업 확대…중장기 성장 기반 구축 차백신연구소 "대상포진·일본뇌염 백신·동물항암제 집중" [특징주]차백신연구소, 면역항암제 전임상 발표…"항암제 병용요법 가능성 확인" 전 종목 시세 보기 가 차바이오텍 차바이오텍 close 증권정보 085660 KOSDAQ 현재가 18,840 전일대비 460 등락률 -2.38% 거래량 64,781 전일가 19,300 2026.03.19 09:22 기준 관련기사 차바이오그룹, 솔리더스인베스트먼트 지분 306억에 매각 차바이오텍, 차원태 부회장 신임 대표이사 선임 차바이오텍, 2025년 매출 1조2683억…투자 확대에 영업적자 전 종목 시세 보기 의 지분 매각 소식에 장초반 급락세다.

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19일 오전 9시15분 현재 차백신연구소는 전일 대비 495원(15.74%) 하락한 2650원에 거래되고 있다.

이날 차백신연구소는 최대주주인 차바이오텍이 차백신연구소 지분 894만8813주를 소룩스와 아리바이오투자목적13호 등에 양도하는 주식양수도 계약을 체결했다고 공시했다. 총 양수도 금액은 약 238억원이다. 이번 매각으로 차바이오텍의 차백신연구소 지분은 4.99%로 줄어든다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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