초기 공정개발부터 생산까지 모든 과정 지원

차바이오텍 차바이오텍 close 증권정보 085660 KOSDAQ 현재가 19,710 전일대비 30 등락률 +0.15% 거래량 130,578 전일가 19,680 2026.03.26 09:22 기준 관련기사 [특징주]차백신연구소, 차바이오텍 지분 매각에 15%대 약세 차바이오그룹, 솔리더스인베스트먼트 지분 306억에 매각 차바이오텍, 차원태 부회장 신임 대표이사 선임 전 종목 시세 보기 은 미국 자회사 마티카바이오가 북미 의료연구기관과 아데노바이러스 기반 치료제 위탁개발생산(CDMO) 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

마티카바이오 전경. 차바이오텍 AD 원본보기 아이콘

이번 계약에 따라 마티카바이오는 해당 기관이 개발 중인 치료제에 대해 초기 공정개발부터 임상용 생산까지 전 과정을 지원한다. 연구용 세포주 구축, 공정 및 분석개발, 품질시험, 바이러스 뱅크 구축, cGMP 생산 등이 포함된다.

회사는 이번 수주를 통해 아데노바이러스 벡터 생산 역량과 CDMO 사업 기반을 확대한다는 계획이다.

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마티카바이오는 차바이오텍이 세포·유전자치료제(CGT) CDMO 사업을 위해 미국에 설립한 법인이다. 텍사스주 칼리지스테이션에 생산

시설을 운영하고 있다. 분석개발과 공정개발 역량을 기반으로 CGT 분야 수주를 늘리고 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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