마티카바이오랩스, CAR-NK 치료제 위탁생산 및 품질시험

유씨아이테라퓨틱스, 'CellTaCT' 플랫폼 활용해 CAR-NK 치료제 'UCI-101' 개발

차바이오텍 차바이오텍 close 증권정보 085660 KOSDAQ 현재가 18,480 전일대비 1,130 등락률 +6.51% 거래량 69,303 전일가 17,350 2026.04.01 09:15 기준 관련기사 마티카바이오, 북미 의료연구기관과 아데노바이러스 CDMO 계약 [특징주]차백신연구소, 차바이오텍 지분 매각에 15%대 약세 차바이오그룹, 솔리더스인베스트먼트 지분 306억에 매각 전 종목 시세 보기 은 자회사 마티카바이오랩스가 CAR-NK 기반 면역세포 치료제를 개발 중인 유씨아이테라퓨틱스와 CAR-NK 치료제 위탁생산 계약을 했다고 1일 밝혔다.

마티카바이오랩스·유씨아이테라퓨틱스 관계자가 바이오의약품 생산계약 협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 마티카바이오랩스 AD 원본보기 아이콘

이번 계약으로 마티카바이오랩스는 유씨아이테라퓨틱스가 개발 중인 CAR-NK 치료제 'UCI-101'의 위탁생산 및 품질시험을 수행한다.

유씨아이테라퓨틱스가 개발 중인 'UCI-101'는 암세포가 발현하는 항원 CD19와 CD22를 동시에 인식하도록 설계된 혈액암 면역세포 치료제다. 두 가지 표적을 동시에 인식하는 전략으로 항원 소실 문제를 보완해 치료 효과를 높일 수 있다.

'UCI-101'는 이런 전략으로 단일 표적을 인식하는 CAR-T 치료제의 한계를 극복할 수 있을 것으로 기대된다. CAR-T 치료제는 암세포가 해당 표적을 회피할 경우 치료 효과가 떨어질 수 있는 한계가 있다.

유씨아이테라퓨틱스는 NK세포에 유전자를 조작해 고형암 표적 CAR를 발현하는 동시에 종양 미세환경 조절 단백질을 분비해 고형암 치료가 가능하도록 한 'CellTaCT' 플랫폼을 자체 개발했다. 'CellTaCT' 플랫폼을 활용해 고형암 세포·유전자치료제도 개발하고 있다.

민병조 마티카바이오랩스 대표는 "유씨아이테라퓨틱스의 혁신적인 CAR-NK 치료제를 안정적으로 생산·공급하고 세포·유전자치료제 CDMO 분야에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

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정수영 유씨아이테라퓨틱스 대표는 "마티카바이오랩스의 CAR-T 및 CAR-NK치료제 생산이력과 세포치료제 제조·품질 관리 역량을 높이 평가한다"며 "향후 임상시험에서 다방면의 협력이 가능할 것"이라고 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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