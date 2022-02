'포스트 김정태'는 함영주 부회장…하나금융, 10년 만에 수장 교체

회추위, 함 부회장을 단독후보로 선정

[아시아경제 이민우 기자] 하나금융그룹의 차기 회장으로 함영주 하나금융지주 부회장이 낙점됐다. 이로써 김정태 현 회장 이후 10년 만에 수장이 바뀌게 됐다.

하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 46,150 전일대비 100 등락률 -0.22% 거래량 912,942 전일가 46,250 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 4대 금융지주 올 순이익 15조 넘는다4Q 쉬어가는 은행들…기준금리 인상 효과는 올해부터국내와 다른 흐름 보이는 미국 대형 은행들 close 는 8일 회장후보추천위원회를 열고 함 부회장을 하나금융그룹 차기 회장 단독 후보로 추천했다고 이날 밝혔다.

이에 따라 함 부회장은 다음달 개최되는 정기 주주총회와 이사회를 거쳐 임기 3년의 하나금융그룹 차기 대표이사 회장으로 최종 선임될 예정이다. 4연임한 김정태 하나금융그룹 회장이 물러나면서 10년 만에 새 수장이 등장하게 됐다.

앞서 회추위는 지난달 28일 당시 함 부회장을 비롯해 박성호 하나은행장, 윤규선 하나캐피탈 사장 등 내부 인사 3명과 이성용 전 베인앤드컴퍼니 코리아 대표, 최희남 전 한국투자공사 사장 등 외부인사 2명을 차기 회장 최종 후보군(숏리스트)으로 선정한 바 있다. 이들을 대상으로 회추위는 이날 심층 면접을 진행했다.

함 부회장은 하나은행과 한국외환은행의 초대 통합 은행장으로서 조직 통합 등을 이끈 점과 그룹 ESG(환경·사회·지배구조) 총괄 부회장을 맡아 ESG 경영을 추진한 점이 호평 받은 것으로 보인다.

회추위는 “함 회장 후보는 하나금융그룹의 안정성과 수익성 부문 등에서 경영성과를 냈고 조직운영 면에서도 원만하고 탁월한 리더십을 보여 줬다"며 "디지털 전환 등 급변하는 미래를 선도적으로 이끌어 나갈 적임자라고 판단했다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr