중고나라, 자전거 거래 플랫폼 라이트브라더스에 40억 투자

국내유일 자전거 X-RAY 검수 기술 보유한 라이트브라더스에 투자 결정

[아시아경제 곽민재 기자] 중고거래 플랫폼 중고나라는 자전거 라이프스타일 플랫폼인 라이트브라더스와 투자 계약을 체결했다고 7일 밝혔다. 중고나라는 롯데벤처스와 함께 40억원을 라이트브라더스에 투자했다. 라이트브라더스는 60억원 규모의 추가 투자 유치를 진행 중이다.

라이트브라더스는 눈에 보이지 않는 수리이력까지 찾아내는 엑스레이(X-ray) 검수 시스템을 도입한 기업이다. 기술력을 바탕으로 프리미엄 자전거를 검수하고 인증하는 방식으로 중고거래 서비스를 제공한다. 지난해 인증 중고 자전거 판매와 소비자 간 거래(C2C)를 통해 전년 대비 거래액이 2000% 이상 성장했고 매출액은 280% 가량 성장했다.

중고나라는 이번 전략적 투자가 회사의 서비스 전략에 전환점이 될 것으로 기대하고 있다. 중고나라의 거래 데이터와 라이트브라더스의 전문 역량이 결합되면 새로운 시너지가 발생할 것이라는 게 회사의 설명이다. 중고나라와 라이트브라더스는 전국 1만5000개 점포를 보유한 롯데 유통계열사와 연계해 판매·보증·수리 등 다양한 서비스를 선보일 계획이다.

홍준 중고나라 대표는 "라이트브라더스는 중고나라가 구상하고 있는 중고 자전거 거래 시장을 새롭게 재편할 수 있는 최적의 파트너"라며 "라이트브라더스의 카테고리 전문성과 중고나라의 노하우를 결합해 자전거 중고거래 사용자에 최적화된 서비스를 구현할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

