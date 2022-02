故 노무현 묘소 찾은 이재명, "참혹했던 순간 잊기 어렵다" 눈물

이재명, 주말 부산·울산·경남(PK) 돌며 유세

노무현 전 대통령 묘역 찾아

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 6일 고(故) 노무현 전 대통령 묘소를 찾아 "참혹했던 순간을 잊기 어렵다"며 눈물을 보였다.

이 후보는 이날 오후 경남 김해 봉하마을을 찾아 노 전 대통령 묘소를 참배했다.

이 후보는 노 전 대통령의 연대기를 들을 때부터 눈물을 참는 듯 두 눈을 꼭 감았다가 고개를 들어 하늘을 바라보곤 했다. 이어 묘소 앞에 선 그는 너럭바위에 두 손을 올리고 10초 가량 고개를 숙이고 소리없이 흐느꼈다.

참배를 마친 뒤 즉석연설에서 이 후보는 "이곳을 보면 언제나 그 참혹했던 순간을 잊어버리기 어렵다"고 말했다.

그는 "사람 사는 세상을 만드는 꿈은 노무현의 꿈이고 문재인의 꿈이고 이재명의 영원한 꿈이다"라며 "사람이 인간으로서 존중받고, 증오나 갈등하지 않고 서로 존중하고 함께 사는 세상, 전쟁이 아니라 평화를 향해 가는 세상, 과거와 정쟁이 아니라 미래와 희망으로 가는 세상이 여러분의 도구로서 제가 꼭 해야 할 일"이라고 목소리를 높였다.

이 후보는 "김대중, 노무현, 문재인 정부를 이어서 4기 민주정부, '이재명 정부'를 반드시 만들어내고, 3기 민주정부의 공과를 모두 온전히 떠안고 부족한 것을 채우고 잘못된 것은 고치면서 진화된 새로운 정부를 반드시 만들어낼 것"이라고 강조했다.

그러면서 "노 전 대통령이 꿈꿨던 지역주의 타파, 균형발전의 꿈을 꼭 만들겠다"며 "반칙과 특권 없는 사람 사는 세상, 이재명이 반드시 완수하겠다"고 유권자들을 향해 지지를 호소했다.

이어진 '남부 수도권' 구상 발표식에서는 영호남과 제주를 묶은 남부 수도권, 수도권과 충청·강원을 묶은 중부권 등 2개 초광역권으로 분권형 성장국가를 이루겠다는 균형발전 구상을 내놨다.

이 후보는 "수도권과 충청·강원을 묶는 중부권, 영남·호남과 제주를 묶는 남부권을 각각 초광역 단일경제권, 이른바 메가리전(Mega-region)으로 만들겠다"며 "두 개의 초광역권은 대한민국을 세계 5대 강국으로 도약시키는 쌍두마차가 될 것"이라고 말했다.

이후 기자들과의 질의응답에서는 곽상도 전 의원의 구속과 관련해 "왜 이제서야, 왜 그 사람만(구속됐는지) 그렇게 보는 게 맞는 것 같다"고 말했다. 또한 곽 전 의원 구속을 '편파수사'라고 본 윤석열 국민의힘 후보에 대해서는 "이해가 안 된다"고 꼬집었다.

그는 "문제가 있으면 오히려 더 엄정하게 수사하고 의문스러운 점을 철저히 수사하라는 것이 대선 후보로서 마땅한 (자세) 같은데, 편파수사했다고 당국을 비난하는 것은 납득하기 어렵다"고 말했다.

그러면서 윤 후보를 향해 "대선이 끝나도 반드시 특검해야 한다"면서 "자기 관련 부분을 빼고 하자는 이상한 주장을 하지 말고 당당하고 자신이 있으면 특검을 하자"고 촉구했다.

이 후보는 또한 전날 공개된 화천대유 대주주 김만배씨의 녹취록을 거론하며 "나랑 그분(김만배)이랑 관계가 없는데도 한 달 넘게 그분만 (언론에서) 노래 부르더니 이제야 나온 녹취록엔 정작 반응도 없다"고 지적했다. 이 후보는 "결국 화천대유 업자들에게 이익을 준 쪽도, 이익을 본 쪽도 윤 후보다. 관련성도 그들이 훨씬 높다"고 주장했다.

전일 친여 성향 유튜브 채널인 '열린공감TV'는 김씨와 정영학 회계사 간 녹취록을 공개했다. 녹취록에는 김씨가 "나는 윤석열하고 욕하고 싸우는 사람", "윤석열이 '봐주는데도 한계가 있다'는 식으로 말했다"고 말한 내용이 담겼다.

추경과 관련해서는 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 향해 비판의 목소리를 냈다. 이 후보는 "선출된 권력이고, 국민의 뜻을 대변하는 입법 권력인데 국회가 합의해도 응하지 않겠다는 홍 부총리의 태도는 민주주의 자체를 부정하는 일종의 폭거라 생각한다"고 말했다.

