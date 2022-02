'野 단일화' 원희룡에…이준석 "상황 좋아졌다고 단일화, 아주 부적절하다"

[아시아경제 황수미 기자] 이준석 국민의힘 대표가 당 일각에서 거론되는 대선 후보 단일화 논의에 대해 "최근 상황이 좋아졌다고 해서 개인이 정치적 이해를 위해 그런 언급을 하는 것은 아주 부적절해 보인다"고 밝혔다.

이 대표는 6일 서울 서대문을 당협 필승결의대회가 끝난 뒤 취재진과 만나 "자꾸 후보 모시는 분 중 일부가 정치적 목적으로 군불을 때는 것에 굉장히 우려를 표한다"며 이같이 말했다.

그는 "지금 윤석열 후보와 저와 권영세 선거대책본부장은 이 부분(단일화)에 이견이 없다"며 "선거에 있어서 전략을 신중하게 이야기하는 것"이라고 했다.

이는 원희룡 정책본부장의 단일화 관련 발언을 정면 반박한 것으로 해석된다.

앞서 원 본부장은 이날 연합뉴스와의 인터뷰에서 "초박빙 대선에서 승리하려면 안철수 국민의당 후보와 단일화해야 한다"며 "때가 됐다"고 말했다.

원 본부장은 "각자 후보 등록을 한 다음 단일화를 하려면 더 어려워진다. 국민을 안심시키는 쉬운 단일화로 가야 한다"고 주장했다.

이에 권영세 국민의힘 선거대책본부장은 "국민의힘 선대본부는 후보 단일화에 대해 거론한 적 없고 향후 계획을 논의한 바도 없다"고 일축했다.

권 본부장은 이날 공식 입장을 내고 "단일화 논의를 시작할 때가 됐다는 선대본부 내 일부 인터뷰 내용은 개인 의견일 뿐 선대본부 입장과는 아무 관련 없음을 알려드린다"고 했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr