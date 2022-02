[포토] 한파에도 북적이는 선별진료소

[아시아경제 윤동주 기자] 코로나19 오미크론 변이의 확산으로 연일 확진자가 가파르게 증가하는 6일 매서운 한파가 찾아온 휴일 아침시간임에도 불구하고 서울광장 선별진료소에 많은 시민들이 몰려 검사를 기다리고 있다.

이날 신규 확진자는 주말임에도 불구하고 4만여명에 근접하는 신규확진자가 발생, 누적 확진자는 100만명을 넘어섰다. 020년 1월 20일 국내 첫 확진자가 발생한 지 748일(2년 18일) 만이다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr