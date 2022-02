올 한해 어떤 책과 함께할 지 고민되세요?

금천구립도서관, 북큐레이션 서비스 제공... 구립도서관 종합자료실에서 매월 국가지속가능발전목표(K-SDGs) 기반으로 한 추천 도서 전시

[아시아경제 박종일 기자] 금천문화재단(대표 오진이)은 금천구립도서관(금나래도서관, 가산도서관, 독산도서관, 시흥도서관)에서 도서관 이용자들을 위해 매월 다양한 주제를 선정해 유익한 도서 정보를 제공하는 북큐레이션 서비스를 진행한다고 밝혔다.

북큐레이션이란 사서가 특정한 주제에 맞는 여러 책을 선별해 독자에게 제안하는 것을 말한다.

금천구립도서관 네 곳에서는 빈곤·기아 퇴치, 불평등 감소, 기후변화 대응, 경제성장 등 ‘국가지속가능발전목표’(K-SDGs)를 기반으로 한 북큐레이션을 전시하고 있다.

금천구는 도서관 이용자들이 선정된 책을 통해 국제사회의 보편적인 가치를 배울 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이 외도 월별로 시간 관리 및 사고방식, 미래 도시 및 환경, 직장 생활 및 경력 확대 등 이용자들이 필요로 하면서도 흥미로울 만한 도서들을 제안한다.

북큐레이션 전시는 도서 정보와 간략한 책 소개 글을 함께 전시, 구민들은 도서관 자료실 운영 시간 중 방문해 전시 도서를 보거나 대출할 수 있다.

오진이 대표는 “도서관에 찾아오는 이용자 중에서는 막연하게 어떤 책을 골라야 하는지 고민하는 분들이 많다”며 “금천구립도서관에서 제공하는 북큐레이션이 지역 주민들의 유익하고 효과적인 독서 문화 형성에 많은 도움이 되길 바란다”고 말했다.

