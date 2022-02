KT, 사업협력 플랫폼 개편…제안 검토기간 1개월 이내로 ↓

'KT테크케어' 고도화

[아시아경제 차민영 기자] KT가 파트너사가 우수한 아이디어와 서비스 제안을 손쉽게 할 수 있도록 사업제안 프로세스를 개편한다.

KT는 사업협력 플랫폼 ‘KT테크케어’를 고도화하고 심사 진행현황이 파트너사에 투명하게 공유될 수 있도록 개선한다고 6일 밝혔다.

KT테크케어는 파트너사가 KT에 제안한 기술과 아이디어 등 중요한 사업정보를 보호하기 위해 2019년 구축됐다. 현재 약 2000개의 파트너사가 등록돼 있다. 기존에는 파트너사의 사업제안이 이메일, 업무회의 등 다양한 채널로 접수돼 이력관리가 어려웠고 검토·심사 기간도 오래 걸리는 문제가 있었다.

KT는 앞으로 우수 제안이 사업부서에 신속하게 전달될 수 있도록 책임검토제를 도입해 1개월 이내 검토될 수 있도록 한다. 유관부서 임원이 심사를 담당해 신속한 피드백을 도출한다. 사업을 제안한 파트너사는 접수·배정·심사 등 진행 현황을 투명하게 확인할 수 있다. 또한 테크케어에서 KT의 사업부별 공모전 정보를 한눈에 볼 수 있다.

KT는 심사를 통해 선정된 우수 제안에 대해 사업협력 기회와 공동사업화 프로그램을 지원한다. 인공지능(AI)·빅데이터·클라우드·로봇·헬스·바이오 등 미래성장 분야와 유·무선 서비스·단말 등 통신사업 분야에서 협력을 희망하는 파트너사는 누구나 가입 가능하다.

조훈 KT SCM전략실장(전무)는 “파트너사의 사업제안 프로세스를 개선한 만큼 많은 파트너사들의 아이디어가 좋은 성과로 이어지길 기대한다”며 “건강한 협력 생태계 조성으로 파트너사와 함께 디지코 성장 이끌 것”이라고 강조했다.

