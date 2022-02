국내 증시, 추세적 반등 조건 두 가지…'경기 확장+인플레이션 완화'

코로나19 사태 개선이 관건…경기, 인플레에 모두 영향

코로나 확산 진정되면 경기 모멘텀 반등 가능해

러시아-우크라이나 갈등도 인플레이션에 영향

[아시아경제 황윤주 기자] 설 연휴 이후 국내 증시가 단기 박스권 안에서 반등에 그칠 것이란 전망이 나왔다. 추세적 반등을 위한 경기 확장과 인플레이션 완화를 기대하기 어려운 상황이기 때문이다.

하건영 신한금융투자 연구원은 "(국내 증시의) 추세적 상승을 견인할 수 있는 경기 확장과 물가 안정을 통한 긴축 경계 완화 등은 당장 확인되지 않는다"며 이같이 밝혔다.

하 연구원은 "경기 모멘텀이 개선되기 위해서는 코로나19 사태 진정이 필요하다"며 "다행히 미국과 유럽 등 일부 선진국에서 코로나 확진자 수가 정점을 찍은 가운데 경제 활동량이 회복되고 있다"고 설명했다.

이어 "2월 중순에서 말로 가면서 대부분 지역에서 코로나 관련 불확실성이 빠르게 약화되면서 경기 모멘텀 개선이 기대된다"며 "빠르면 2월 경제지표부터 경기 모멘텀 반등이 가능하다"고 내다봤다.

가장 중요한 변수는 인플레이션(물가 상승)이다. 하 연구원은 "그 동안 가파른 긴축 경계로 유발된 가격 조정은 일부 되돌림될 전망"이라며 "다만 추세적 상승을 견인할 수 있는 경기 확장과 물가 안정을 통한 긴축 경계 완화 등은 당장 확인되지 않는다"고 분석했다.

그러면서 "긴축 경계감을 누그러뜨릴 수 있는 물가 상방 위험 해소까지 시차가 상존한다"며 "코로나 치료제 대량 보급이 기대되는 2분기가 되어야 의미있는 물가 상방(인플레이션) 압력 해소가 가능할 것"이라고 설명했다. 코로나19 사태가 공급망 차질과 노동시장 수급 악화를 야기했고, 두 가지 문제가 인플레이션에 영향을 미쳤기 때문이다.

하 연구원은 러시아-우크라이나 갈등 등 지정학적 불안에 따른 원자재 가격 상승 역시 지켜봐야 할 요인으로 꼽았다. 갈등이 격화되면 에너지, 원자재, 금융시장, 실물경제 리스크 요인으로 작용할 가능성이 크기 때문이다. 우크라이나 정부가 러시아의 무력 위협에 굴복하지 않겠다는 강경 기조를 재차 밝히면서 정부는 전일(4일) '우크라이나 사태 비상대응 태스크포스(TF)를 구성하고 향후 대응 방안을 논의했다.

