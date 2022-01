코로나 증상 가볍다고 방심했다가 후각 상실에 기억력 장애까지…후유증 우려 커진다

[아시아경제 황수미 기자] 강한 전파력을 가진 코로나19 오미크론 변이가 전 세계 지배종으로 자리 잡으면서 장기 후유증 우려가 커지고 있다.

31일(현지 시각) AP통신 등에 따르면 코로나19 감염 후 장기간 지속되는 롱코비드 증상으로는 피로감, 기억력이나 사고력 저하, 미각이나 후각 상실, 호흡곤란, 불면증, 우울증, 불안감 등이 흔하게 발견된다.

롱코비드는 감염 뒤 중증을 앓아 입원까지 한 확진자에게 자주 발생하지만 가벼운 증세를 보인 환자도 겪는 것으로 알려져 있다.

AP통신은 감염자 3분의 1 이상이 롱코비드를 겪는다고 의료계 추산을 소개했다.

이에 전문가들은 오미크론 변이의 급속한 확산세 속에서 롱코비드 환자 급증에도 대비해야 한다고 제안한다.

롱코비드의 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않은 가운데 여러 분석이 제기된다.

우선 초기 감염 이후 바이러스가 몸 안에 계속 남아 염증을 불러일으키거나 재활성화하면서 후유증을 유발한다는 분석이 있다.

또 감염 후 자가면역반응이 생기면서 후유증이 생긴다는 가설도 있다.

보통 바이러스 같은 병원체에 감염되면 몸 안에 항체가 생겨 후속 감염을 차단하는데, 코로나19 회복 후 생긴 자가항체가 정상적인 자기 세포를 외부에서 온 것으로 오인해 공격한다는 것이다.

일각에서는 코로나19가 미세한 혈전을 생성해 뇌졸중, 심장마비 등 후유증을 유발한다는 분석도 나온다.

아직은 롱코비드를 치료하기 위해 특별히 승인된 치료법은 없다. 일부 환자들은 물리치료를 받거나 진통제, 다른 질환용 약물 등을 투약하며 치료를 대신하고 있다.

이 가운데 최근에는 코로나19 백신 접종이 롱코비드 위험을 낮춘다는 연구 결과도 나왔다.

지난 26일 영국 통계청(ONS) 발표에 따르면 성인 6천명을 대상으로 실시한 연구에서 백신 접종을 마친 그룹은 9.5%가 롱코비드를 경험했고, 백신을 접종하지 않은 그룹은 14.6%가 롱코비드를 겪은 것으로 나타났다.

미국과 이스라엘에서도 코로나19에 확진되기 전 백신을 접종하는 것이 롱코비드를 예방하거나 최소한 그 증세를 완화할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

AP통신은 두 연구 모두 동료평가는 거치지 않았지만, 전문가들이 일단 긍정적으로 평가하고 있다고 보도했다.

