유엔 안보리, 우크라이나 사태 후 첫 공개회의…러시아는 “회의 거부”

31일 UN 안보리 회의 생중계…美 "러 위한 외교 길 찾을 것"

[아시아경제 김희윤 기자] 우크라이나 사태 이후 첫 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 회의가 진행된다.

31일(현지시간) AP통신 등 주요 외신에 따르면 미국이 우크라이나 사태 관련 유엔 안보리 회의를 소집했다. 회의는 '국제 평화와 안보에 대한 위협(Threats to international peace and security)'으로 명명됐다.

안보리는 그동안 러시아의 우크라이나 국경 근처 군사 배치와 침공 가능성을 둘러싸고 비공개 협의를 이어왔다.

린다 토머스-그린필드 유엔 주재 미국대사는 30일 우크라이나를 겨냥하는 러시아의 행동을 위협으로 규정하며 사태를 논의하기 위한 공개 회의를 개최할 것을 요청했다.

미국과 함께 상임이사국 중 하나인 러시아는 이 회의를 거부하고 불편한 입장을 내비쳤다.

드미트리 폴리안스키 유엔 주재 러시아 차석대사는 트위터를 통해 "안보리 이사국이 근거 없는 자체 주장과 가정을 국제 질서에 대한 위협으로 상정해 논의하자는 것"이라고 밝혔다.

이어 "안보리 이사국들이 안보리의 명성에 먹칠하는 명백한 홍보전인 이 요청을 지지하지 않길 바란다"고 덧붙였다.

상임이사국인 러시아는 회의를 거부할 권한은 있지만 회의 개최를 차단하기 위해서는 안보리 이사국 15개국 중 9개국의 동의를 얻어야 한다.

토머스-그린필드 대사는 이날 미국 ABC 뉴스에 출연해 "우리는 그들의 말을 들을 준비를 하고 회의장에 들어갈 것이나 그들의 선전에 휘둘리지 않을 것"이라고 밝혔다.

