중국, 北 중장거리 탄도미사일 발사에 “각국 냉정하고 신중해야”

'괌 사정권' 중장거리 탄도미사일 화성-12형 어제 검증사격

中 “냉정과 자제 유지하고 정치적 해결 방향 견지해야”

[아시아경제 김희윤 기자] 북한의 중장거리 탄도미사일 '화성-12형' 시험 발사에 대해 중국 정부는 관련국을 향해 냉정과 자제 및 신중한 대응을 촉구했다.

31일 중국 외교부 대변인실은 북한의 화성-12형 시험 발사 성공 발표에 대한 중국 정부 논평을 요청한 연합뉴스의 서면 질의에 "중국 측은 관련 보도와 한반도 기타 각 측의 동향을 인지했다"며 "한반도 평화와 안정을 수호하는 것은 각 측 공동 이익에 부합한다"고 밝혔다.

대변인실은 이어 "우리는 관련 각 측이 냉정과 자제를 유지하고 언행을 신중히 하고 정치적 해결 방향을 견지하고 대화와 협상을 재개하기 위한 조건을 창출하고, 함께 한반도 문제의 정치적 해결 과정을 추동하는 데 주력하길 희망한다"고 덧붙였다.

이는 대북 규탄 또는 제재 움직임에 선을 긋는 동시에, 대화 국면을 만들자는 기존 입장을 재확인한 것으로 해석된다.

이날 북한 조선중앙통신은 30일 자강도 무평리 일대에서 동해상으로 지상대지상 중장거리 탄도미사일 화성-12형의 생산 배치 미사일을 무작위로 골라 품질을 검증하는 시험 발사 검수 사격 시험이 진행됐다고 보도했다.

이번 발사는 새해 들어 북한이 진행한 7번째 무력 시위로 앞서 지난 27일 지대지 전술유도탄 두 발을 발사한 지 사흘 만의 발사실험이다.

