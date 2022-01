윤석열 "정부, 자국민 보호 최우선 해야…뭘 잘못했길래 北눈치 보나"

[아시아경제 이기민 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 지난 2020년 9월 서해상에서 북한군에 피살된 해양수산부 공무원의 배우자와 아들 등 유족을 31일 여의도 당사에서 만났다.

그는 이 자리에서 "정부는 정치, 외교, 경제적 실리도 쫓아야 하지만 자국민 안전·보호를 최우선으로 해야 한다는 것을 잊으면 안 된다"고 말했다.

윤 후보는 "국민은 정부가 어려움에 빠진 국민 한 사람 한 사람을 어떻게 지켜주는지를 보고서 이 나라를 믿어야 하는지, 이 나라에 충성할지를 판단한다"고 강조했다.

그는 "(정부가) 아버님의 불행한 일에 대해 자초지종, 경위도 가족들에게 알려주지 않고 엉뚱한 얘기를 하고 있다. 가족들의 실망과 슬픔이 매우 큰 상황"이라며 "진실이 곧 규명이 될 테니 어려운 일이지만 잘 좀 견뎌주시기를 부탁드린다"고 말했다.

윤 후보는 "국민 보호를 위해서 정부가 최선을 다했다면 그 과정을 국민들에게 낱낱이 보여드렸어야 하는 것 아니냐"라고 반문했다.

이어 "도대체 뭘 얼마나 잘못했길래 북한 눈치를 보고, 뭘 얼마나 해야 할 일을 못 했길래 이렇게 굴종하고, (얼마나) 잘못을 했길래 (진실을) 알려주지를 못하느냐"고 비판했다.

그동안 피살 공무원 유족은 정부에 피살 당시 상황을 완전히 공개할 것을 요구해 왔다.

윤 후보는 지난해 7월에도 유족을 만나 진상규명을 약속한 바 있다.

