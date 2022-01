양자토론 결국 무산…민주당·국힘, 상대 후보 탓(종합)

민주당 "尹, 자료없이 네거티브도 못 해" VS 국힘 "李, 대장동 검증 피하려 해"

안철수 후보 "민주당·국힘, 서로 비난하기 전에 부끄러운 줄 알아야"

심상정 후보 "편법·특권·반칙이 패배한 것…다자토론 조건없이 수용해야"

[아시아경제 이기민 기자] 각종 여론조사에서 지지율 양강 구도를 형성하고 있는 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 더불어민주당 대선 후보의 양자 토론이 31일 결국 무산됐다.

민주당과 국민의힘은 상대방 후보에게 토론 무산의 책임을 물으며 강도 높게 비판했다.

그러나 안철수 국민의당 대선 후보와 심상정 정의당 대선 후보는 양자 토론 자체를 비판하면서 조건 없이 4자토론에 나서라고 지적했다.

토론 무산 책임 공방…민주당·국힘 상대 후보에 떠넘기기

국민의힘 TV토론 협상단은 이날 오후 기자회견을 열고 "실낱같은 희망을 가지고, 설연휴인 오늘도 민주당과 협상을 이어가기 위해 오전까지 기다려 봤다"며 "결국 이재명 후보는 대장동 의혹 검증을 회피하기 위해 이번 양자토론을 거부하려는 듯하다"고 주장했다.

성일종 국민의힘 TV토론 협상단장은 이날 기자회견에서 "선거관리위원회 홈페이지에 있는 선거방송토론회 주관 관리규정 9호에도 토론자는 A3 이내의 서류, 도표, 그림 참고자료 허용하고 있다"며 "규정상으로도 사용할 수 있는 걸 무슨 명분으로 막느냐"고 주장했다. 이어 "이 후보는 발뺌하기, 말 뒤집기, 덮어씌우기, 딴청 피우기, 둘러대기를 대한민국에서 제일 잘 하는 사람"이라며 "이 후보가 토론회에서 또 말재주를 부릴 때 정확한 팩트를 제시하며 반박해야만 진실을 규명할 수 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "이 후보도 후보 토론 때마다 자료를 가지고 토론하지 않았나. 민주당은 윤 후보에게 커닝 토론을 할 거냐고 했는데, 이 후보는 향후 실시될 선관위 주최 법정 토론에서도 자료 없이 토론하시기 바란다"며 "민주당 주장에 따르면 자료 보고 토론하면 '커닝토론' 아니겠나. 당장 양자토론을 기대했던 국민들에게 사과하시라"고 촉구했다.

더불어민주당도 국민의힘의 기자회견 이후 윤 후보에 대해 처음부터 네거티브조차도 자료 없이는 못 하는 후보라고 고백했어야 했다면서 네거티브 자료를 한 보따리 들고 오겠다고 어깃장을 부리며 토론을 끝내 무산시키려 한다고 비판의 수위를 높였다.

박찬대 민주당 선대위 수석대변인은 이날 "처음부터 자료 없이 토론하자고 주장한 것은 국민의힘"이라며 "민주당이 무자료 토론이 좋다고 화답하자 갑자기 메모 정도는 가지고 들어가자고 말을 바꿨고, 또다시 메모가 아니라 자료를 가지고 들어가야 한다고 우긴 것도 국민의힘"이라고 지적했다. 그는 "주제 없는 토론을 고집하기에 이재명 후보가 양보하고 양자 토론의 물꼬를 텄다"며 "그런데 국민의힘은 무엇에 놀랐는지 네거티브 자료를 한 보따리 들고 오겠다고 어깃장을 부리며 토론을 끝내 무산시키려 하고 있다"고 주장했다.

이어 "윤 후보와 국민의 힘의 비상식적인 협상 태도는 이해할 수가 없다. 이해할 수 있는 단 하나의 해답은 국민의힘이 애초부터 토론할 뜻이 없었다는 것"이라며 "4자토론을 회피할 목적으로 양자 토론을 제안하고, 양자 토론을 수용하니 주제 없는 토론을 다시 고집했던 것"이라고 강조했다. 그러면서 "이마저 수용하니 커닝자료를 반입하지 못하게 해서 토론을 못한다며 무산의 책임을 떠넘기는 것"이라고 지적했다.

安 "민주당·국힘, 서로 비난하기 전에 부끄러운 줄 알아야"…沈 "편법·특권·반칙이 패배한 것"

안철수 후보와 심상정 후보는 이번 토론 무산에 대해 각각 이재명 후보와 윤석열 후보에 대해 비판적인 입장을 내놨다. 안 후보는 양자 토론이 무산된 데에 대해 "민주당과 국민의힘이 서로 비난하기 전에 부끄러운 줄 알라"고 일갈했다. 안 후보는 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열고 "결국 기득권 양당들의 편법 담합 토론이 무산됐다. 당원동지 여러분들, 지지자 여러분들, 이대로는 대한민국 안 되겠다고 생각하시는 많은 국민들께서 막아주셨다"고 말했다.

그는 "어쩌면 두 후보의 사소한 다툼과 결렬을 보면서, 두 후보의 원래 본심은 양자 토론 논쟁을 통해 원래 방송사에서 요청했던 4자 토론을 무산시키는데 있지 않았나는 생각도 든다"며 "어떻게 해서든지 저 안철수를 설전 민심의 밥상에 올리지만 않으면 된다는 또 다른 담합이 있었을지도 모른다"고 지적했다. 그는 또한 "두 후보에게 요구한다. 먼저 애당초 논의를 해서는 안됐던 담합 토론으로 정치적 갈등을 조장한 데 대해 국민께 사과하라"며 "그리고 제안한다. 2월 3일, 4자 토론에서 무자료로 제대로 붙어보자"고 제안했다. 그러면서 "있는 그대로의 모습으로 도덕성, 미래비전, 정책대안, 개혁의지를 갖고 한번 제대로 붙어서 국민의 평가를 받아보자. 편법으로 빠져나가고, 기득권을 고집해서 이익을 취하려는 치졸한 짓들은 이제 그만하자"고 덧붙였다.

심상정 후보도 이날 국회에서 기자회견을 열고 "편법, 특권, 반칙이 패배하고 법과 공정, 상식이 승리한 것"이라고 평가했다. 그는 "양당 기득권 담합토론이 이전투구 끝에 무산됐다"며 "서로 유리한 조건을 내세워 다투다 국민만 피곤하게 만든 며칠 간의 모습은 그동안 허구한 날 보여준 소모적 양당 정치의 모습"이라고 비판했다. 그러면서 "나쁜 후보들끼리 내가 덜 나쁘다는 경쟁 그만하고 이제 국민이 지켜보는 공정한 링에서 당당하게 경쟁하자"며, "방송사 주관 다자토론을 조건 없이 수용하라"고 촉구했습니다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr