국민의힘 "이재명, 대장동 검증 피하려 토론 거부…국민에 사과하라"

"선관위 주최 TV토론도 자료 지참 가능, 무슨 명분으로 막나"

[아시아경제 이기민 기자] 국민의힘 TV토론 협상단이 31일 "실낱같은 희망을 가지고, 설연휴인 오늘도 민주당과 협상을 이어가기 위해 오전까지 기다려 봤다"며 "결국 이재명 후보는 대장동 의혹 검증을 회피하기 위해 이번 양자토론을 거부하려는 듯하다"고 주장했다.

당초 이날 열릴 것으로 예정됐던 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보의 양자 토론이 자료 지참 여부로 갈등을 이어가자 국민의힘 측은 이날 오후 중앙당사에서 기자회견을 열었다.

성일종 국민의힘 TV토론 협상단장은 이날 기자회견에서 "선거관리위원회 홈페이지에 있는 선거방송토론회 주관 관리규정 9호에도 토론자는 A3 이내의 서류, 도표, 그림 참고자료 허용하고 있다"며 "규정상으로도 사용할 수 있는 걸 무슨 명분으로 막느냐"며 이 같이 말했다.

이어 "이 후보는 발뺌하기, 말 뒤집기, 덮어씌우기, 딴청 피우기, 둘러대기를 대한민국에서 제일 잘 하는 사람"이라며 "이 후보가 토론회에서 또 말재주를 부릴 때 정확한 팩트를 제시하며 반박해야만 진실을 규명할 수 있다"고 주장했다.

그러면서 "이 후보도 후보 토론 때마다 자료를 가지고 토론하지 않았나. 민주당은 윤 후보에게 커닝 토론을 할 거냐고 했는데, 이 후보는 향후 실시될 선관위 주최 법정 토론에서도 자료 없이 토론하시기 바란다"며 "민주당 주장에 따르면 자료 보고 토론하면 '커닝토론' 아니겠나. 당장 양자토론을 기대했던 국민들에게 사과하시라"고 촉구했다.

협상단은 직후 취재진이 "오는 3일 다자토론은 그대로인가"라는 질문에 "그렇다. 다자토론은 이미 수용을 다 했다"고 전했다.

민주당에서 자료를 숙지해서 오면 되지 않냐고 주장한 데 대해선 "(대장동 등) 범죄 관련 행위 자료는 가지고 갈 것이고, 그렇지 않은 건 후보가 안 갖고 간다는 (의미)"라고 맞섰다.

황상무 특보는 "민주당은 늘 회피해왔다. 4자 토론 뒤에 숨어서 4자 토론 먼저 하자고 압박했다. 두 번째 단계로 어떤 수법 썼느냐, 주제별로 쪼개자고 했다. 부동산 20분, 성장 20분, 기타 20분으로 쪼개자고 했다. 이게 국민 비난이 커지니까 세 번째로 자료 없이 토론하자는 거다"라고 강조했다.

성 단장은 이날 토론이 성사될 가능성에 대해 "이미 저희는 이 토론을 꼭 성사 시키고 싶어서 의원회관 대강당을 예약했다"면서도 "현재 시간으로 보면 상당히 물리적으로 세팅하는 건 어려워 보인다"고 가능성을 낮게 봤다.

오는 3일 다자토론에 대해선 "지난 번 저희가 불참한 가운데 3당과 방송사간에 룰미팅이 이미 끝나 있었다. 어제 가서 보니까 룰이 공정하게 돼 있어서 전혀 이의 제기하지는 않을 것"이라며 "발언 순서도 다 정해져 있어서 거기에 따라 준비하겠다"고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr