설 앞두고 접전 벌이는 윤석열-이재명… 尹 40.2% vs 李 38.5%

전주보다 3.5%P 격차 좁혀

안철수는 10%대 유지

[아시아경제 박준이 기자] 대선후보 다자대결에서 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보가 접전을 벌인다는 여론조사 결과가 나왔다.

31일 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 23~28일 전국 만 18세 이상 3047명을 대상으로 실시한 여론조사(유·무선 자동응답 혼용, 표본오차 ±1.8%포인트, 95% 신뢰수준) 다자대결에서 윤 후보는 40.2%, 이 후보는 38.5%를 기록했다. 윤 후보는 전주 대비 1.8%포인트 하락, 이 후보는 1.7%포인트 상승한 결과다.

두 후보 간 격차는 전주 조사보다 3.5%포인트 좁혀진 1.7%포인트로, 오차범위 내에서 접전이다.

안철수 국민의당 대선후보의 지지율은 10%대를 유지했다. 안 후보는 전주 대비 0.3%포인트 상승한 10.3%, 심상정 정의당 대선후보는 0.1%포인트 하락한 2.4%로 각각 집계됐다. 기타 후보는 1.7%, 무응답은 1.9%였다. 지지하는 후보가 없다는 응답은 5%였다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr