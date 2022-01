경남 연일 최대 확진자 기록 경신…755명 발생

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 사상 처음으로 700명대에 진입하며 하루 만에 역대 최다 확진자 수를 경신했다.

경상남도는 31일 오전 10시 기준 도내 코로나19 확진자가 755명 늘었다고 밝혔다.

지역별로는 창원 298명, 양산 122명, 김해 121명, 거제 67명, 진주 62명, 통영 23명, 합천 16명, 사천 11명, 함양 6명, 밀양·함안·남해·하동 각 5명, 고성·거창 각 4명, 산청 1명 등이다.

감염 경로별로 보면 도내 확진자 접촉이 457명이고 타 지역 확진자 접촉이 59명이었다.

집단감염 사례로는 양산의 학원 관련 8명(누적 182명), 거제의 실내체육시설 관련 3명(누적 48명), 창원의 유흥주점 관련 2명(누적 146명), 김해의 보육·교육시설 관련 1명(누적 57명) 등이다. 확진자 중 해외입국자는 13명이다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 2만8253명(입원 5011, 퇴원 2만3131, 사망 111)으로 늘었다.

오미크론 변이 바이러스 누적 확진자는 30일 오후 6시 기준 745명으로 집계됐다.

