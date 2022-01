'삼성전자 100조·SK하이닉스 50조'…K-반도체, 새 역사 또 쓴다

올해 사상 최고매출 경신 유력…삼성 '글로벌 1위', 하이닉스 'D램·낸드 세계 2위' 굳히기

[아시아경제 이혜영 기자] 글로벌 반도체 시장 호황에 힘입어 지난해 나란히 사상 최대 실적을 갈아치운 삼성전자와 SK하이닉스가 올해는 각각 '100조-50조' 돌파를 눈 앞에 두게 됐다. 전 세계적인 공급망 불안과 불확실한 대외 여건이 지속되고 있지만 한국 기업이 주도하는 'K-반도체의 저력'을 보여 준 삼성전자와 SK하이닉스는 올해도 역대급 기록을 이어나갈 것으로 전망된다.

31일 업계에 따르면 지난해 삼성전자 반도체 부문 매출은 94조1600억원을 기록, 반도체 슈퍼사이클 이었던 2018년(86조2900억원) 실적을 뛰어넘으며 사상 최대치를 기록했다. SK하이닉스 역시 지난해 매출이 42조9978억원을 달성, 창사 이래 최대 매출이라는 새 역사를 썼다.

삼성·하이닉스, 1년 만에 또 '사상 최대' 실적 경신 유력

업계에서는 양사의 실적이 올해 또 한번 반등할 것이란 전망을 내놓고 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성전자의 올해 매출 컨센서스(추정치)는 약 306조원이다. 이 가운데 110조원 가량을 반도체가 담당할 것으로 전망된다. SK하이닉스의 매출 전망치는 50조1500억원으로 '42조원 돌파' 1년 만에 50조원을 넘어서는 기록 달성이 유력해진 상황이다.

올해 실적이 전망치에 부합할 경우 두 회사의 반도체 매출은 사상 처음으로 각각 100조원과 50조원을 돌파하게 된다. 지난해 인텔을 제치고 전 세계 '반도체 1위' 타이틀을 차지한 삼성과 D램에 이어 낸드플래시 부문까지 세계 2위 안착이 확실시 되는 SK하이닉스의 입지도 한층 더 확고해질 것으로 보인다.

삼성전자와 SK하이닉스는 실적 발표 이후 진행한 컨퍼런스콜에서 나란히 긍정적인 전망을 내놓으며 실적 성장세를 지속해 나갈 것이라는 자신감을 내비쳤다. 올해 역시 비대면IT 수요 증가와 데이터센터 등으로 인한 수요 강세가 전망되고 업황 사이클 변동폭 축소로 시장 안정화가 기대되는 점, 기술력 향상에 따른 경쟁력 확보 등으로 'K-반도체' 저력을 다시 한번 떨치겠다는 전략이다.

한진만 삼성전자 메모리사업부 전략마케팅실장(부사장)은 지난 27일 진행된 컨퍼런스콜에서 "하이코어 중앙처리장치(CPU) 채용이 확대되고 있고, DDR5를 지원하는 CPU들이 출시되고 있으며 주요 IT 기업 투자 증가 영향으로 서버를 중심으로 펀더멘탈 수요 강세가 지속될 것으로 예상한다"며 "5G가 지속 확대되고 있고, 주요 고객사들의 신규 폼팩터 채용 확대에 의해 모바일 수요 견조세도 기대하고 있다"고 말했다.

메모리반도체 가격 반등이 예상보다 빨라질 수 있다는 언급도 내놨다. 한 부사장은 "과거 대비 업황 사이클의 변동 폭과 주기가 축소되는 추세는 확실히 감지된다"며 "반도체 재고도 지속적으로 건전한 수준이기 때문에 시장은 안정화되고 있다고 유추해 볼 수 있다"고 말했다. 이어 "일부 외부 기관에서 상반기 시황 반전에 대해 예측을 하고 있는데 이것도 가능한 시나리오라고 생각한다"고 부연했다.

SK하이닉스 역시 지난 28일 컨퍼런스콜에서 메모리반도체 수요에 따른 탄력적 대응으로 인한 매출·영업익 성장과 낸드 점유율 상승 등에 대한 자신감을 드러냈다.

노종원 SK하이닉스 사업총괄 사장은 올해 D램과 낸드플래시 수요 성장률을 각각 10% 후반, 30%로 제시하며 SK하이닉스의 출하량이 시장 증가율을 웃돌 것이라고 전망했다.

노 사장은 SK하이닉스의 인텔 낸드 사업 인수로 인한 합병 효과도 올해부터 가시적으로 드러날 것이라고 자신했다. 그는 "솔리다임 합병으로 SK하이닉스의 올해 낸드 시장 점유율은 2위를 차지할 것"이라며 솔리다임 물량을 포함하면 작년보다 출하량이 약 2배 증가할 것으로 내다봤다. 지난해 1년 내내 반도체 업계를 옥죈 공급망 이슈에 대해서도 "하반기 점진적으로 해소되며 메모리 수요가 늘 것"이라고 진단했다.

"글로벌 경제 불확실성, 공급망 리스크 상존"

증권가도 삼성전자와 SK하이닉스의 최대 매출 경신이 가능할 것으로 보고 있다. 이재윤 유안타증권 연구원은 "D램 가격 반등 시점이 당초 올해 3분기에서 2분기로 앞당겨지면서 전반적인 수요 기반이 시장 우려 대비 양호하다"며 이로 인한 반도체 업계의 실적 성장 가시성도 높아질 것이라고 분석했다.

다만 공급망 이슈를 비롯한 글로벌 경제의 불확실성이 이어지고 있는 만큼 이로 인한 리스크가 현실화 할 수 있다는 우려도 상존한다고 분석했다. 삼성전자가 컨퍼런스콜에서 매년 발표해 오던 메모리반도체 연간 성장 전망치를 언급하지 않은 것도 이 같은 이유에서다.

송명섭 하이투자증권 연구원은 "미국의 금리 인상으로 인한 경기 및 유동성 둔화에 대비해야 하고 중국의 경기 부양이 미칠 긍정적 영향이 어떠할지도 매우 중요하다"며 "한국 반도체 업황은 중국의 경기 및 IT 수요 강도에 가장 큰 영향을 받아왔기 때문"이라고 분석했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr