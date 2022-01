부릉, 새벽배송 하루 1만건 돌파…"올해 10배 성장"

곤지암 풀필먼트센터 2월 추가 가동

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 하루 평균 새벽배송 1만건을 돌파했다고 27일 밝혔다.이에 따라 올해 풀필먼트 서비스 역량을 강화하고 곤지암 풀필먼트센터를 오는 2월 오픈할 계획이다.

메쉬코리아는 지난해 신선식품과 식자재 기업 등을 비롯해 패션 등 비식품 산업군 고객 영입으로 풀필먼트 비즈니스 비중이 급격히 성장했다고 설명했다. 특히 주문 후 익일 오전 7시까지 최종 소비자에게 배송이 완료되는 정시 배송율 99% 이상을 기록하면서 새벽배송 물류파트너의 새로운 대안으로 주목받고 있다.

급성장하고 있는 새벽배송 물량에 대응해 메쉬코리아는 기존 김포와 남양주의 풀필먼트센터에 이어 제3호 곤지암풀필먼트센터를 2월 중 추가 가동하기로 했다. 현재 김포와 남양주 풀필먼트센터의 가동률은 최대치에 도달한 상황이다.

총 1만7520㎡ 규모인 곤지암센터는 냉장·냉동 식품 보관이 가능한 풀콜드체인 시스템과 더불어 첨단 물류 자동화 설비를 갖춰 효율성과 정확성을 높인 게 강점이다. 특히 물류 요충지인 곤지암 IC 인근에 위치해 서울 주요 지역까지 1시간 이내 접근이 가능하다. 여기에 제품 보관에서부터 최종 배송까지 실시간으로 추적이 가능한 IT 솔루션까지 동시 제공받을 수 있다. 메쉬코리아는 물류 인프라의 공격적 확장과 이를 뒷받침할 IT 솔루션의 고도화로 올해 새벽배송 비중을 전년 대비 10배 수준으로 키운다는 전략이다.

최병준 메쉬코리아 국내사업 부문 대표는 "IT 솔루션과 유통물류 인프라, 배송 수단을 직접 운영하고 있는 부릉이 그동안 소수의 기업이 선점한 새벽배송 시장의 새로운 물류 파트너로 부상하고 있다"며 "부릉의 풀필먼트서비스를 이용하는 모든 고객사들이 물류에 대한 고민 없이 상품 개발과 마케팅, 세일즈 등 비즈니스 본연의 가치에 더욱 집중할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

