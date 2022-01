국민연금, 기금운용역 30명 공개 모집

[아시아경제 박소연 기자] 국민연금공단 기금운용본부는 올해 제1차 기금운용역 공개 모집을 실시한다고 26일 밝혔다. 운용역 모집 인원은 30명이다.

기금운용본부는 운용전략 3명, 수탁자책임 2명, 국내주식 3명, 국내채권 2명, 해외주식 3명, 해외채권·외환 3명, 사모·벤처투자 3명, 부동산투자 3명, 인프라투자 3명, 증권리스크관리 2명, 대체리스크관리 1명, 기금정보 2명 등 30명이다.

이번 채용 대상은 공단이 인정하는 일정 기간 이상의 투자 실무경력을 갖춘 전임운용역이다.

기금운용본부는 기금의 전문적 관리·운용을 위해 금융·자산운용 분야 경력을 갖춘 이를 대상으로 기금운용직을 수시 공개 모집하고 있다.

지원서 제출 기간은 이날부터 다음달 9일 오후 3시까지다. 최종합격자는 오는 4월 중 임용될 예정이다.

전 채용과정은 블라인드 방식으로 진행될 예정이다. 서류심사 합격자는 인성검사와 외부 전문업체의 평판조회를 거친다.

