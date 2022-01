[아시아경제 지연진 기자] 세아제강 세아제강 306200 | 코스피 증권정보 현재가 89,000 전일대비 1,000 등락률 -1.11% 거래량 10,452 전일가 90,000 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"세아제강, 美 에너지용강관 수익성 개선"[클릭 e종목]"세아제강, 풍력·LNG강관 생산능력 확대 긍정적"'탄소중립'이 쏘아올린 고철값 close 은 보통주 1주당 3500원을 현금배당하기로 결정했다고 26일 공시했다.

시가배당율은 3.6%며, 배당금 지급은 4월22일이다.

