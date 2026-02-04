세아제강, 주당 5500원 현금 배당 결정

세아제강 세아제강 306200 | 코스피 증권정보 현재가 124,600 전일대비 6,400 등락률 +5.41% 거래량 16,241 전일가 118,200 2026.02.04 15:08 기준 관련기사 세아그룹 정기 임원인사…철강 수요 침체에 '조직 체질 개선' 인재 중용[클릭 e종목]"관세 영향 본격화 세아제강, 목표주가 ↓"세아제강지주, 3분기 영업익 398억원…전년比 105%↑ 전 종목 시세 보기 close 은 4일 보통주 5500원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 4.6%다. 배당금 총액은 1559억9650만원이다. 배당기준일은 오는 3월27일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



