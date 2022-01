[아시아경제 지연진 기자] 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 323,000 전일대비 1,000 등락률 -0.31% 거래량 28,258 전일가 324,000 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"농심, 실적 기반 주가 상승…목표가 8%↑"농심, 신동원 대표이사 사임…박준 부회장 단독대표 내년은 라면업체 실적 반전의 해…농심·삼양식품 등 주목 close 은 보통주 1주당 4000원의 현금배당을 결정했다고 26일 공시했다.

배당금 총액은 231억원이며, 배당지급일은 올해 4월25일이다.

