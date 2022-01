블록체인 의료 플랫폼 미스블록, 치과 2곳 업무협약 체결…"의료서비스 개선"

[아시아경제 이관주 기자] 블록체인 의료 플랫폼 미스블록(MISBLOC)이 연세현치과(서울 중구)·모아치과의원(부천 역곡로)과 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약을 통해 해당 병원 환자들은 '아나파톡' 앱을 통해 손쉽게 진료 예약을 할 수 있고, 앱 내 커뮤니티에서 병원의 진료 상세 후기 및 사진 등 진료 데이터를 다른 이용자들과 공유할 수 있게 된다.

미스블록은 한번 기록·저장하면 변경과 삭제가 불가능한 블록체인의 특징을 활용해 안전하게 개인 의료정보를 저장하고, 환자가 정보의 주체가 돼 민감한 개인 의료 정보를 관리·활용할 수 있도록 했다.

미스블록은 지난해 5월 '포인트 기반 의료 후기 정보 공유 방법 및 장치' 특허를 취득, 커뮤니티에 개인 의료 데이터와 후기 등을 공유한 이용자들에게 독자적 방식으로 계산된 포인트도 제공할 예정이다.

김도희 미스블록 대표는 "꾸준한 파트너십 확장 결과, 이번에 맺은 병원 2곳을 포함해 총 57곳의 병원과 MOU를 맺게 됐다"며 "협약으로 구축된 미스블록과 병원들의 협력 체계를 통해 의료 생태계를 확장하고 의료진과 환자 사이의 네트워크를 형성해 나가겠다"고 말했다.

한편 미스블록은 올해 1분기 안에 '아나파톡 2.1'을 업그레이드해 출시할 방침이다. 업그레이드 버전에는 문진표 작성 서비스, 병원 예약 서비스, MSB 지갑 기능이 추가될 예정이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr