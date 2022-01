與 양자토론 무산에 “법원 판단 존중..빠른 시일 내 다자토론 성사돼야”

민주당 선대위 "지상파 방송사들

다자 토론 주관 긍정적 입장 기대"

"빠른 시일 내 다자토론 해야"

[아시아경제 구채은 기자] 법원이 26일 '양자 TV 토론' 방송금지 가처분 신청을 인용한 것에 대해 더불어민주당 선거대책위원회가 “법원의 판단을 존중한다. 빠른 시일 내에 다자 토론이 성사되길 기대한다”고 말했다.

앞서 서울서부지방법원은 안철수 국민의당 대선후보가 지상파 방송 3사를 상대로 낸 '이재명-윤석열 양자 TV토론' 방송금지 가처분 신청을 받아들였다. 방송사들이 안 후보를 제외한 채 방송 토론회를 실시·방송해서는 안 된다고 결정이었다.

선대위 방송토론콘텐츠단은 이에 대해 “이 후보는 이미 다자 토론의 성사와 참여입장을 밝혔다”면서 “법원의 판단이 나온 만큼, 지상파 방송사들의 다자 토론 주관에 대한 긍정적인 입장을 기대한다”고 했다. 그러면서 “빠른 시일 내에 다자토론이 성사되길 기대하며 이재명 후보는 다자토론에 응할 것이다”고 했다.

이 후보도 이날 경기도 부천시 근로자종합복지관에서 노동 공약을 발표한 뒤 법원의 ‘양자 TV토론’ 방송금지 가처분 신청 인용 결과에 대해 묻는 기자들의 질문에 "4자든 5자든 법률이 정하는, 상식과 합리에 부합하는 방식으로 모든 사람에 공평한 기회 주는 방식의 다자토론을 하면 좋겠다"고 했다.

이 후보는 "양자 토론은 저희가 원해서 하려고 한 게 아니었다"며 "윤석열 후보 측에서 대장동만 갖고 토론하자고 해서, 그거라도 합시다 해서 양자 토론 이야기가 나왔었다"고 부연했다.

그러면서 "정치란 공정해야 하고 당연히 자격 있는 사람들이 똑같은 기회를 얻는 게 맞는다고 생각한다"며 "저도 가처분이 받아들여질 가능성이 높다고 봤었다"고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr