삼성전기, 작년 영업이익 63% 증가…되찾은 '1조클럽'(상보)

삼성전기 지난해 역대 최대 매출·영업이익 달성

[아시아경제 박선미 기자] 삼성전기 영업이익이 지난해 1조4000억원을 넘어서며 창사이래 최대 매출과 영업이익을 달성했다.

26일 삼성전기는 지난해 매출액 9조6750억원, 영업이익 1조4869억원을 기록해 전년 대비 각각 25%, 63% 성장했다고 밝혔다. 매출, 영업이익 모두 창사이래 최대 기록으로 영업이익이 1조원을 넘어선 것은 3년만에 처음이다.

연결기준으로 지난 4분기에는 매출 2조4299억원, 영업이익 3162억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 5548억원(30%), 영업이익은 553억원(21%) 증가했고, 전 분기 대비 매출은 1179억원(5%), 영업이익은 1396억원(31%) 감소했다.

삼성전기는 산업·전장용 등 고부가 적층세라믹캐패시터(MLCC) 및 5G 스마트폰·노트 PC용 고사양 패키지기판 판매 증가와 플래그십용 고성능 카메라모듈 공급 확대로 전년 동기 대비 실적이 개선됐다고 설명했다. 다만 연말 고객사 재고조정으로 인한 수요 감소, 계절적 요인 및 일회성 비용 반영 등으로 전 분기 대비 실적은 감소했다.

사업부문별로는 산업·전장용 고용량·고부가 제품 공급 확대 영향으로 컴포넌트 부문의 4분기 매출이 1조1736억원으로 전년 동기 대비 22% 늘었다. 광학통신솔루션 부문 매출도 해외 거래선향 고성능 카메라모듈 및 전장용 고성능 카메라모듈 공급 확대로 전년 동기 대비 38% 증가한 7774억원을 기록했다. 패키지솔루션 부문은 모바일 AP용 및 5G 안테나용 등 고사양 볼그리드어레이(BGA)와 박판 CPU용 고부가 플립칩 볼그리드어레이(FCBGA)의 공급 확대로 4분기 매출이 38% 성장한 4789억원을 기록했다.

삼성전기 관계자는 "올해는 대외 경영환경이 불확실하지만 5G·빅데이터·전기차 등 유망 분야의 시장 성장은 지속될 것"이라며 "삼성전기는 원가 경쟁력 제고 및 차별화된 제품 개발 등을 통해 시장을 선도할 계획"이라고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr