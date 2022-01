영세·중소 사업자 네이버페이 수수료 최대 0.2%P 인하

[아시아경제 이민우 기자] 영세·중소사업자의 네이버페이 수수료가 최대 0.2%포인트(P)까지 내려간다.

네이버파이낸셜은 오는 31일부터 영세 사업자는 0.2%p, 중소 사업자는 규모에 따라 0.15~0.05%p가량 네이버페이 수수료를 인하한다고 26일 밝혔다. 이에 따라 영세 사업자의 주문관리수수료는 2.0%에서 1.8%로, 결제형 수수료는 1.1%에서 0.9%로 낮아진다.

앞서 네이버파이낸셜은 지난해 7월 31일부터 결제 수단별로 구분했던 네이버페이 수수료를 단일화하고 영세·중소 사업자에게는 우대 수수료를 적용한 바 있다. 다만 여신전문금융업법 상 영세·중소 사업자에 대한 우대수수료 의무는 카드 결제 건에만 해당됐다.

네이버파이낸셜 관계자는 "최근 금융위원회의 카드 수수료율 인하와 관련해 네이버파이낸셜은 영세·중소 사업자들의 부담을 경감한다는 정책 취지에 공감해 네이버페이 수수료 인하를 결정했다"며 "앞으로도 중·소상공인(SME)의 부담을 덜고, 이들의 성장을 다방면으로 지원하며 상생을 위한 노력에 앞장서겠다"고 했다.

