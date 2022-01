셀론텍, 카티졸 강북삼성병원 처방코드 등록

[아시아경제 박형수 기자] 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 2,430 전일대비 10 등락률 +0.41% 거래량 75,796 전일가 2,420 2022.01.26 11:54 장중(20분지연) 관련기사 에쓰씨엔지니어링, 세원이앤씨 매각 완료…"무차입 경영 돌입 및 신사업 역량 강화"[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일에쓰씨엔지니어링, 매그나플러스 대상 30억원 증자 close 자회사 셀론텍이 국내 최초로 개발한 콜라겐 관절강내 주사 ‘카티졸’의 판매처를 대폭 확대했다.

에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 2,430 전일대비 10 등락률 +0.41% 거래량 75,796 전일가 2,420 2022.01.26 11:54 장중(20분지연) 관련기사 에쓰씨엔지니어링, 세원이앤씨 매각 완료…"무차입 경영 돌입 및 신사업 역량 강화"[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일에쓰씨엔지니어링, 매그나플러스 대상 30억원 증자 close 은 콜라겐사용조직보충재 '카티졸'이 상급종합병원 및 관절 전문 준종합병원 등 21곳에 처방코드를 등록했다고 26일 밝혔다. 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 2,430 전일대비 10 등락률 +0.41% 거래량 75,796 전일가 2,420 2022.01.26 11:54 장중(20분지연) 관련기사 에쓰씨엔지니어링, 세원이앤씨 매각 완료…"무차입 경영 돌입 및 신사업 역량 강화"[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일에쓰씨엔지니어링, 매그나플러스 대상 30억원 증자 close 은 셀론텍 지분 51%를 보유하고 있다.

추가로 랜딩에 성공한 상급종합병원은 ▲강북삼성병원 ▲순천향대서울병원 ▲중앙대병원 ▲한양대병원 ▲경북대학교병원 ▲계명대학교 동산의료원 ▲대구가톨릭대학교병원이다. 다수 브랜치 병원을 보유한 준종합병원은 ▲힘찬병원 ▲나누리병원 ▲바른세상병원 등이다.

회사 관계자는 "상급종합병원은 물론 관절 질환에 특화해 환자 수요 집중도가 높은 준종합병원 랜딩은 신뢰도 및 인지도, 규모 면에서 성과의 의미가 크다"고 말했다. 이어 "상급종합병원 및 준종합병원 처방 본격화와 맞물려 전국 유통망 강화 및 개원가 중심 처방을 확대해 카티졸 매출 증대로 연결될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 강조했다.

카티졸은 바이오콜라겐을 관절강내 투여해 결손 또는 손상된 관절연골을 보충하는 관절강내 주사다. 보건복지부 보건신기술(NET) 인증 및 신의료기술 인정으로 기술력을 검증 받았다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr