"지역 IT 인재, 배민이 키웁니다"

우아한형제들, 경남도·경남교육청과 IT 인재 양성 위한 업무협약 체결

25일 열린 '경남 지역 IT 혁신 인재 양성을 위한 업무협약식'에서 우아한형제들 송재하 최고기술책임자(가운데), 오종수 경남도 통합교육추진단장(오른쪽), 최병헌 경남교육청 학교정책국장이 협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다.

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족(배민)이 지역 공공기관과 함께 IT 전문가 육성 체계를 구축하고 미래 IT 산업을 이끌 혁신 인재 발굴에 나선다.

배민 운영사 우아한형제들(대표 김범준)은 경상남도, 경상남도교육청과 '경남 지역 IT 혁신 인재 양성을 위한 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 IT 기업 취업에 필요한 실무 능력을 배울 수 있는 최적의 환경을 마련해 소프트웨어 업계에서 활약할 인재를 육성하기 위해 마련됐다. 앞서 우아한형제들은 지난해 7월 경남도, 경남교육청과 실무 태스크포스(TF)를 구성했다. TF는 지역 특성화고 학생에게 실질적으로 유용한 교육과정 개발 필요성에 공감하고 협력 방안을 심도 있게 논의해왔다.

우아한형제들은 이번 협약에 따라 경남도, 경남교육청과 함께 ▲IT분야 진로 탐색 교육 ▲IT 개발자 경진대회 ▲특성화고 현직 교원 대상 연수 ▲기업 맞춤형 현장 중심 교육과정 개발·컨설팅 등 세부 협력 사업을 추진할 계획이다. 해당 사업은 2022학년도부터 진주 경남정보고등학교, 창원한일여자고등학교 등 총 2개교에서 시범 운영된다.

송재하 우아한형제들 최고기술책임자(CTO)는 "이번 민관협력이 빠르게 변화하는 IT 산업 생태계에서 재능 있는 학생들이 자신의 꿈을 실현하고 본인의 진로를 찾는 데 도움이 되는 이정표가 되길 바란다"며 "앞으로도 우리나라 IT 산업에 기여하는 인재 양성을 위해 다양한 기관과 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.

