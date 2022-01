홈앤쇼핑 채용사이트 통해 원서접수

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 신입 쇼호스트를 공개 채용한다고 26일 밝혔다. 이번 채용은 지원자들의 나이, 학력 등을 배제한 '무스펙 채용'으로 해외여행에 결격사유가 없다면 누구나 지원 가능하다.

서류접수는 내달 14일까지 홈앤쇼핑 채용사이트에서 진행된다. 서류전형 제출서류는 온라인 지원서, 프로필 사진, PT영상(3분 이내) 등이다. 채용절차는 서류·영상 심사, 카메라·PT 테스트, 인턴 합격의 순으로 진행된다. 인턴근무 후 평가결과에 따라 최종 합격하게 된다.

홈앤쇼핑 관계자는 "최근 경쟁이 치열해지고 있는 미디어 커머스 분야에서 전문성을 바탕으로 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 인재를 선발하는 데 중점을 두고 있다"며 "현장 중심, 직무 적합성 중심의 평가를 통해 상품 판매 전문가로 성장할 인재를 발굴할 것"이라고 말했다.

