LG유플러스, 기후변화 대응평가서 'A 등급'

국제 비영리기구 CDP(탄소정보공개 프로젝트) 평가

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 국제 비영리기구 CDP(탄소정보공개 프로젝트)가 발표한 ‘2021 CDP 기후변화 대응’ 평가에서 최상위 등급인 A 등급을 획득했다고 26일 밝혔다.

CDP는 전 세계 주요 기업들의 기후변화 대응 전략과 온실가스 배출량 정보, 감축 노력 등 환경 관련 경영정보를 분석한 보고서를 발간해 전 세계 금융기관이 투자와 대출 등 의사결정에 활용할 수 있도록 지원하는 글로벌 프로젝트다. 이는 기후변화 대응 수준을 평가하는 가장 신뢰받는 지표로 알려져 있다.

2021년에는 전 세계 1만3000여개 기업이 운용자산 규모 131조달러에 달하는 669여개 기관투자자에게 환경정보를 공개했다. 그 중 200개 기업이 기후변화 부문 A등급을 획득했고, 국내로 좁히면 총 4개 기업만 A등급을 받았다.

LG유플러스는 기후변화 위기에 대응하기 위해 에너지를 절감하고 재생에너지 사용을 확대하고 있다. 평촌메가센터 인터넷데이터센터(IDC)에서 태양광 패널과 히트 펌프 설비로 재생에너지를 만들어 활용하고 있다. 본사인 용산사옥 옥상에 태양광 발전 시스템을 구축했다. 2020년 CDP 평가에서는 국내 모든 업종을 대상으로 최상위 5개 기업에 수여되는 ‘탄소경영 아너스 클럽’에 2014년부터 2020년까지 7년 연속 선정됐다.

LG유플러스 관계자는 “이번 평가에서 A등급을 받은 것은 적극적인 기후변화 위기 대응 노력을 대외적으로 인정받은 것”이라며 “전세계 기업들이 기후위기 방지의 핵심 주체가 되어야 하는 시점, LG유플러스도 지속적으로 기후변화 대응에 리더십을 발휘하며 ESG 경영을 선도할 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr