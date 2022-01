카카오모빌리티, '카카오 T 펫' 드라이버 사전 모집

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오모빌리티는 반려동물 이동서비스 ‘카카오 T 펫' 드라이버로 활동할 '메이트'를 사전 모집한다고 26일 밝혔다. 메이트는 카카오 T 펫 차량을 운행하는 드라이버를 지칭하는 용어로, 반려동물과 반려인에게 자유로운 이동과 행복한 시간을 선물할 동반자의 의미를 담고 있다.

‘카카오 T 펫'은 동물보호법에 의해 동물운송업으로 구분된 반려동물과 반려인을 위한 이동서비스다. 농림축산식품부 산하기관에서 교육 이수 후 각 지역 구청에 사업자로 등록해 운행할 수 있다. 오는 3월 카카오 T 플랫폼을 통해 정식 서비스를 개시할 예정이다.

앞서 카카오모빌리티는 이동 사각지대에 있는 반려동물과 반려인의 이동 불편을 해소하고자 지난해 3월 반려동물 이동 서비스 스타트업 ‘펫미업'을 인수하고 카카오 T 플랫폼 내에 적용하기 위한 최적화 작업을 진행해왔다.

카카오 T 펫 서비스 메이트 참여 희망 희망자들에게는 동물운송업 등록 서류 준비부터 제출까지 불편함이 없도록 지원해주는 대행 서비스가 제공된다. 또한 운행을 위해 반드시 갖춰야 하는 안전펜스, 반려동물용 카시트 등 펫 이동서비스 전용 용품 준비와 최종 허가 필수 단계인 차량 실사 단계까지 지원받을 수 있다. 메이트 희망자는 차량 실사와 등록증 수령, 법정 필수 교육 이수 과정만 직접 진행하면 된다.

카카오모빌리티는 또 메이트들의 안전 운행을 위해 반려동물 이동서비스 전용 단체보험인 ‘원타임 펫 자동차보험’과 함께, 국내 최초로 ‘펫 상해보험’도 제공한다.

‘카카오 T 펫’ 메이트로 활동하기 위해서는 동물운송업 등록, 2년 이상 운전경력, 자차 보유 3가지 조건을 충족해야 하며, 동물운송업 및 보험 등록, 안전한 운행 서비스 제공을 위해 만 26세에서 59세 이용자와 경차, 화물차를 제외한 연식 8년 미만의 차량 보유자만 지원 가능하다. 희망자는 전일, 파트타임 관계없이 카카오 T 펫 메이트 사전모집 페이지에서 지원할 수 있다.

카카오 T 펫 메이트 사전 등록자 중 미션을 달성한 선착순 300명에게는 필수 구비 물품 구입, 교육 이수에 필요한 실비를 최대 100%까지 지원하는 이벤트도 진행한다.

