KB금융 '리더십A'·신한금융 '플래티넘 클럽 편입'…CDP도 경쟁

국내 리딩 금융 자리를 두고 경쟁하는 KB금융그룹과 신한금융그룹이 친환경 금융 분야에서도 우위를 다투고 있다.

KB금융그룹은 탄소정보공개프로젝트(CDP)가 발표한 ‘2021 기후변화 대응 부문’에서 국내 금융회사 중 유일하게 최상위 등급인 ‘리더십 A’를 획득했다고 26일 밝혔다.

CDP는 전 세계 주요 기업을 대상으로 기후변화 이슈 대응과 관련한 정보 공개를 요청하고, 매년 보고서를 발간하는 글로벌 프로젝트다. 글로벌 금융기관의 투자 지침서로 활용되며 다우존스지속가능경영지수(DJSI), 글로벌 지속가능 100대 기업(Global 100)과 함께 글로벌 지속가능성 평가 지표로 꼽힌다.

KB금융은 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 리더십 확립을 위해 국내 금융사 최초로 탄소회계금융협회(PCAF) 방법론을 활용해 측정한 자산 포트폴리오 배출량을 공개하고, 중장기 탄소중립 추진 전략인 ‘KB 넷 제로 스타(Net Zero S.T.A.R’)을 선언했다. 아시아 금융기관 최초로 과학기반목표 이니셔티브(SBTi)로부터 탄소감축 목표 승인을 획득했다. 그룹 차원에서 기후변화 위기 등 리스크를 체계적으로 관리하기 위해 환경·사회·리스크 관리(ESRM) 모범규준을 제정하는 등 리스크 관리 체계를 구축했다.

신한금융그룹 역시 같은 날 국내 금융사 최초로 ‘CDP 코리아 명예의 전당 플래티넘 클럽’에 편입됐다. 신한금융은 2018년 ‘CDP 명예의 전당 골드클럽’에 처음 입성했고 3년 연속 최고 수준의 평가를 받아 이번 플래티넘 클럽에 편입됐다. 2020년엔 동아시아 금융 최초 탄소중립 친환경 전략인 ‘제로 카본 드라이브(Zero Carbon Drive)’를 발표했고 지난해 10월에는 제26차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP26)에 조용병 신한금융 회장이 아시아 민간금융사 대표로 유일하게 초청되기도 했다. 또 UN의 공식 파트너 기구인 ‘리더십 위원회’에 아시아에서 유일한 멤버로 참여하며 35개 글로벌 금융사의 최고경영자(CEO)와 함께 공식 대사로서 탄소중립금융 등 지속가능한 경영에 대해 전파하고 있다. 조 회장은 "앞으로 자산 포트폴리오의 탄소 배출량 관리, 고탄소 배출 업종의 저탄소 전환을 위한 지원 등 친환경 금융 가속화를 위해 노력하겠다"고 말했다.

