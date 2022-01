기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 장 초반 오름세를 보이고 있다. 전일 급락에 따른 저가 매수세가 유입되고 있는 것으로 분석된다.

26일 오전 9시 11분 코스피는 전 거래일 대비 0.63%(17.21포인트) 상승한 2737.60을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전일 대비 0.34%(9.36포인트) 오른 2729.75로 장을 시작해 상승 폭을 키우고 있다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 870억원어치 주식을 샀고 개인과 외국인은 각각 405억원, 438억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목으로 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,900 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 3,549,871 전일가 74,000 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 "애플, 휴대폰 판매 증가 지속…LG이노텍·삼전·SK하이닉스 관심"삼성전자 임금협상 최종안 부결…노조 "더 큰 투쟁 조직"내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 오토앤" 입수 close 는 전일 종가와 동일한 가격(7만4000원)에 거래됐다. SK하이닉스(0.85%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 657,000 전일대비 14,000 등락률 +2.18% 거래량 113,253 전일가 643,000 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭[일문일답] 손병두"오스템 심사 연기는 자료 제출 지연 때문…공매도는 전면 재개돼야"바이오연료로 만든 코팅제, 伊로 수출 close (2.18%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 637,000 전일대비 5,000 등락률 -0.78% 거래량 103,257 전일가 642,000 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감 close (0.16%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 76,700 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 418,607 전일가 76,500 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 "1년에 車 630대 팔았다" 기아 판매왕에 박광주 이사 선정‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피 close (0.39%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 58,700 전일대비 1,600 등락률 +2.80% 거래량 423,022 전일가 57,100 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 ‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들 close (1.75%)는 올랐고 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 314,500 전일대비 7,500 등락률 -2.33% 거래량 279,195 전일가 322,000 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피 close (-1.71%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 773,000 전일대비 7,000 등락률 -0.90% 거래량 19,603 전일가 780,000 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 설 연휴 앞두고 협력사에 대금 1조1000억원 선지급[클릭 e종목] 삼성바이오로직스, 올해 실적 기대감 커져 삼성바이오, 전년 1조5680억 매출… 4년 연속 매출 1조 달성 close (-0.77%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 191,500 전일대비 3,000 등락률 -1.54% 거래량 325,489 전일가 194,500 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]현대차, 자동차 수익성은 아쉽지만 '판매 목표 기대'[클릭 e종목] 현대차, 빛 바랜 분기 최대 매출현대차 작년 영업익 6조6789억원…"반도체난 뛰어 넘었다"(종합) close (-1.03%)는 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.64%(5.68포인트) 상승한 895.12를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.29%(2.57포인트) 상승한 892.01로 장을 출발한 뒤 지수는 장 초반 상승과 하락을 오가다 우상향 흐름을 이어가고 있다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관이 각각 140억원, 147억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 294억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어(0.47%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 184,600 전일대비 2,100 등락률 -1.12% 거래량 138,729 전일가 186,700 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감 close (0.21%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 70,400 전일대비 1,300 등락률 +1.88% 거래량 286,898 전일가 69,100 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 ‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 close (0.58%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 134,600 전일대비 11,600 등락률 +9.43% 거래량 1,199,689 전일가 123,000 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피 close (5.37%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 31,050 전일대비 100 등락률 -0.32% 거래량 197,166 전일가 31,150 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피 close (1.28%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 85,200 전일대비 700 등락률 -0.81% 거래량 46,221 전일가 85,900 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피 close (0.47%)는 상승했고, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 406,000 전일대비 300 등락률 -0.07% 거래량 62,696 전일가 406,300 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭[특징주]에코프로비엠, 공장 화재 매출 타격 없다 전망에 반등 성공 ‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감 close (-0.07%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 98,600 전일대비 3,000 등락률 -2.95% 거래량 288,835 전일가 101,600 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피 close (-0.39%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 58,400 전일대비 1,200 등락률 -2.01% 거래량 510,909 전일가 59,600 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피 close (-0.34%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 283,000 전일대비 5,600 등락률 -1.94% 거래량 24,568 전일가 288,600 2022.01.26 10:05 장중(20분지연) 관련기사 외국인 공포의 투매…2700까지 밀린 코스피, 올 들어 최대 낙폭‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피 close (-1.21%)는 하락했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “전일 미국 증시에선 우크라이나 문제, FOMC 등을 뒤로하고 실적 장세로의 전환 가능성이 나타났다”며 “국내 증시도 소폭 상승 출발 뒤 실적 개선 기대가 높은 종목 중심으로 강세를 보이는 장세를 나타낼 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr